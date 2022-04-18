Приближается светлый праздник Пасхи, однако украинцы, которые находятся в безопасности, могут сомневаться в целесообразности его празднования.

Стоит ли это делать в таких условиях, рассказала психолог Галина Волошина.

– Если вы получили хорошее известие или просто друзья вам прислали смешной мем, не сдерживайте в себе радость. Если у вас близится важное событие (например, день рождения), празднуйте, не откладывайте это на потом, – говорит Галина Волошина.

По ее словам, нужно принять сложившуюся ситуацию и продолжать жить в новых реалиях.

Это важно для детей, ведь они нуждаются в заботе, внимании и счастливом детстве.

Советы родителям касательно празднования Пасхи

Приобщить ребенка к приготовлению пасок и покраске пасхальных яиц.

Также можно сыграть в пасхальные игры:

“Навбитки” (традиционное разбивание пасхальных яиц друг о друга — победил тот, чье будет крепче);

“Хованки” (размещают несколько шапок, под одной из них прячут яйцо — кто угадал, тот и выиграл);

“Прокоти у ворітця” (раскрутить пасхальные яйца на ровной поверхности — чье будет дольше крутиться, тот и победил).

Праздники могут быть отличным поводом уменьшить уровень эмоционального напряжения вой время войны.

Источник: Психологическая поддержка