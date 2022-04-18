Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Пасха в условиях войны — стоит ли праздновать и как это сделать

18 апреля 2022, 21:46
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Великдень
Источник: Pixabay

Приближается светлый праздник Пасхи, однако украинцы, которые находятся в безопасности, могут сомневаться в целесообразности его празднования.

Стоит ли это делать в таких условиях, рассказала психолог Галина Волошина.

– Если вы получили хорошее известие или просто друзья вам прислали смешной мем, не сдерживайте в себе радость. Если у вас близится важное событие (например, день рождения), празднуйте, не откладывайте это на потом, – говорит Галина Волошина.

По ее словам, нужно принять сложившуюся ситуацию и продолжать жить в новых реалиях.

Это важно для детей, ведь они нуждаются в заботе, внимании и счастливом детстве.

Читайте также:
панетонеНе паской единой. Как приготовить панеттоне

Советы родителям касательно празднования Пасхи

Приобщить ребенка к приготовлению пасок и покраске пасхальных яиц.

Также можно сыграть в пасхальные игры:

  • “Навбитки” (традиционное разбивание пасхальных яиц друг о друга — победил тот, чье будет крепче);
  • “Хованки” (размещают несколько шапок, под одной из них прячут яйцо — кто угадал, тот и выиграл);
  • “Прокоти у ворітця” (раскрутить пасхальные яйца на ровной поверхности — чье будет дольше крутиться, тот и победил).

Праздники могут быть отличным поводом уменьшить уровень эмоционального напряжения вой время войны.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Пасха , Советы психолога , Психология
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь