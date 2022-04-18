Наближається світле свято Великодня, проте українці, які нині перебувають у безпеці, можуть сумніватися щодо доцільності його святкування.
Чи варто це робити в таких умовах, розповіла психологиня Галина Волошина.
– Якщо ви отримали гарну звістку або просто друзі вам надіслали смішний мем, не стримуйте в собі радість. Якщо у вас наближається важлива подія (наприклад, день народження), святкуйте, не відкладайте це на потім, – говорить Галина Волошина.
За її словами, треба прийняти ситуацію, яка склалась, та продовжувати жити у нових реаліях.
Це важливо для дітей, адже вони потребують турботи, уваги та щасливого дитинства.
Поради батькам щодо святкування Великодня
Долучити дитину до приготування пасок та фарбування крашанок.
Також можна зіграти у великодні ігри:
- “Навбитки” (традиційне розбивання крашанок одна об одну – переміг той, чия буде міцніша);
- “Хованки” (розміщують кілька шапок, під одною із них ховають яйце – хто вгадав, той і виграв);
- “Прокоти у ворітця” (розкрутити крашанки на рівній поверхні – чия довше крутитиметься, той і переміг).
Свята можуть бути чудовим приводом зменшити рівень емоційної напруги під час війни.
Джерело: Психологічна підтримка