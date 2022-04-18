Наближається світле свято Великодня, проте українці, які нині перебувають у безпеці, можуть сумніватися щодо доцільності його святкування.

Чи варто це робити в таких умовах, розповіла психологиня Галина Волошина.

– Якщо ви отримали гарну звістку або просто друзі вам надіслали смішний мем, не стримуйте в собі радість. Якщо у вас наближається важлива подія (наприклад, день народження), святкуйте, не відкладайте це на потім, – говорить Галина Волошина.

За її словами, треба прийняти ситуацію, яка склалась, та продовжувати жити у нових реаліях.

Це важливо для дітей, адже вони потребують турботи, уваги та щасливого дитинства.

Поради батькам щодо святкування Великодня

Долучити дитину до приготування пасок та фарбування крашанок.

Також можна зіграти у великодні ігри:

“Навбитки” (традиційне розбивання крашанок одна об одну – переміг той, чия буде міцніша);

“Хованки” (розміщують кілька шапок, під одною із них ховають яйце – хто вгадав, той і виграв);

“Прокоти у ворітця” (розкрутити крашанки на рівній поверхні – чия довше крутитиметься, той і переміг).

Свята можуть бути чудовим приводом зменшити рівень емоційної напруги під час війни.

Джерело: Психологічна підтримка