Ученые университета Чикаго обнаружили, что пищевой консервант низин, который добавляют во многие продукты, может привести к изменениям микробиома кишечника.

Что такое низин

Низин является антимикробным средством, вырабатываемым естественным путем для борьбы с конкурирующими микроорганизмами.

Как пищевую добавку E 234 низин используют при производстве сыра, мяса, колбас, напитков, соусов, чтобы продлить срок хранения за счет подавления грамположительной микрофлоры и патогенных бактерий.

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Негативное влияние консерванта

Однако ученые предупреждают, что употребление продуктов с консервантом может привести к уничтожению полезных бактерий в кишечнике.

В своем исследовании, опубликованном в журнале ACS Chemical Biology, исследователи выделили кишечные лантибиотики и проверили, как они будут взаимодействовать в нашем кишечнике с болезнетворными микробами и полезными бактериями.

Эксперимент показал, что полезные кишечные микробы так же уязвимы к лантибиотикам, как и “плохие” микробы, которые вызывают заболевания.

В своей работе команда опиралась также на предыдущие исследования взаимосвязи между употреблением низина и изменениями в микробиоме кишечника.

Таким образом исследователи выяснили, что даже низкие концентрации низина могут проникать через желудочно-кишечный тракт и в течение нескольких дней негативно влиять на микробиом кишечника. Такие изменения могут иметь очень серьезные последствия для здоровья — от снижения иммунитета до нарушения функции пищеварения.

Источник: Food Navigator