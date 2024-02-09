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От пива до мясных продуктов: ученые предупредили, какой пищевой консервант может нанести вред кишечнику

9 февраля 2024, 13:38
Марина Мелехова редактор
супермаркет, кошик

Ученые университета Чикаго обнаружили, что пищевой консервант низин, который добавляют во многие продукты, может привести к изменениям микробиома кишечника.

Что такое низин

Низин является антимикробным средством, вырабатываемым естественным путем для борьбы с конкурирующими микроорганизмами.

Как пищевую добавку E 234 низин используют при производстве сыра, мяса, колбас, напитков, соусов, чтобы продлить срок хранения за счет подавления грамположительной микрофлоры и патогенных бактерий.

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Негативное влияние консерванта

Однако ученые предупреждают, что употребление продуктов с консервантом может привести к уничтожению полезных бактерий в кишечнике.

В своем исследовании, опубликованном в журнале ACS Chemical Biology, исследователи  выделили кишечные лантибиотики и проверили, как они будут взаимодействовать в нашем кишечнике с болезнетворными микробами и полезными бактериями.

Эксперимент показал, что полезные кишечные микробы так же уязвимы к лантибиотикам, как и “плохие” микробы, которые вызывают заболевания.

В своей работе команда опиралась также на предыдущие исследования взаимосвязи между употреблением низина и изменениями в микробиоме кишечника.

Таким образом исследователи выяснили, что даже низкие концентрации низина могут проникать через желудочно-кишечный тракт и в течение нескольких дней негативно влиять на микробиом кишечника. Такие изменения могут иметь очень серьезные последствия для здоровья — от снижения иммунитета до нарушения функции пищеварения.

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Источник: Food Navigator

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