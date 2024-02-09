Науковці університету Чикаго виявили, що харчовий консервант нізин, який додають до багатьох продуктів, може призвести до змін мікробіому кишківника.

Що таке нізин

Нізин є антимікробним засобом, що виробляється природним шляхом для боротьби з конкуруючими мікроорганізмами.

Як харчову добавку E 234 нізин використовують під час виробництва сиру, м’яса, ковбас, напоїв, соусів, щоб продовжити термін зберігання за рахунок придушення грампозитивної мікрофлори та патогенних бактерій.

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Негативний вплив консерванта

Однак науковці попереджають, що вживання продуктів із консервантом може призвести до знищення корисних бактерій у кишківнику. У своєму дослідженні, опублікованому в журналі ACS Chemical Biology, вчені виділили кишкові лантибіотики та перевірили, як вони взаємодіятимуть у нашому кишківнику із хвороботворними мікробами та корисними бактеріями.

Експеримент показав, що корисні кишкові мікроби так само вразливі до лантибіотиків, як і “погані” мікроби, які викликають захворювання.

У своїй роботі команда спиралася також на попередні дослідження взаємозв’язку між споживанням нізину та змінами в мікробіомі кишківника.

Таким чином дослідники виявили, що навіть низькі концентрації нізину можуть проникати через шлунково-кишковий тракт та протягом декількох днів негативно впливати на мікробіом кишківника.

Такі зміни можуть мати дуже серйозні наслідки для здоров’я – від зниження імунітету до порушення функції травлення.

Джерело: Food Navigator