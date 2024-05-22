Гражданка Китая Чжан Чжань, бывшая адвокат из Шанхая, была заключена в тюрьму на четыре года за освещение вспышки коронавируса в городе Ухань.

В тюрьму за правду

На днях ее освободили не из-за оправдания, а в связи с отбытием полного срока наказания.

В 2020 году Чжан Чжань приехала в Ухань, чтобы разобраться, что на самом деле происходит в этом городе, который власти фактически изолировали от всего мира.

Сейчас смотрят

Женщина публиковала в интернете рассказы жителей Уханя из первых уст, а также рассказала о реакции местных властей на доселе невиданную вспышку.

Ее задержали за распространение якобы ложной информации. Суд приговорил Чжань к четырем годам лишения свободы за нарушение общественного порядка. Такая формулировка свидетельствовала, что ничего другого ей инкриминировать не могли.

Освободили, но не лишили надзора

Это решение суда вызвало международную критику. Правительство США опубликовало даже соответствующее заявление, требуя освобождения Чжань.

Несмотря на то, что все описанное ею оказалось правдой, журналистка отсидела полный срок. Ее наказание подошло к концу 13 мая. Чжан Чжань встречали и члены семьи, и сторонники.

Женщина выразила благодарность всем, кто её поддерживал и переживал за неё.

Журналистка сейчас находится со своей семьей, но у нее все же ограничена свобода передвижения. У сторонников есть предположение, что за ней все еще следят органы власти.

Источник: NHK World Japan