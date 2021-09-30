На всем постсоветском пространстве наличие вируса папилломы человека (ВПЧ) используется для устрашения женщины или же для ее беспокойства относительно рака шейки матки, который этот вирус вызывает. Но все не так страшно, говорит к.м.н., акушер-гинеколог, врач высшей категории Сергей Бакшеев.

— Не все типы вируса папилломы человека вызывают рак шейки матки, — говорит доктор. — Только два типа — 16 и 18 — могут вызвать рак. Есть другие типы, относящиеся к высокоонкогенным. Но это не значит, что их присутствие в организме влечет за собой онкозаболевание.

ВПЧ очень распространен среди людей, как же узнать, какой тип вируса попал к вам?

— Для этого есть ПЦР-тесты, — сообщает Сергей Бакшеев. — Многие лаборатории предлагают пакеты анализов на выявление онкогенных типов ВПЧ. Но эти тесты не всегда точны.

И не всегда высокоонкогенные типы ВПЧ вызывают рак у конкретного человека.

— Бывает так, что они сами выводятся из организма в течение 2-3 лет, — объясняет врач. — Поэтому переживать не стоит.

Доктор сделал еще одно важное замечание, что ВПЧ никогда не определяют по анализу крови. Нужен только осмотр на кресле и мазок.

Нужно просто вовремя проходить профосмотры и раз в год делать анализ на ВПЧ. Если же на шейке матки обнаружат эрозию или дисплазию, то гинеколог знает, что делать дальше.

Чтобы обезопасить себя от возможного возникновения онкозаболевания, можно сделать прививку от ВПЧ.