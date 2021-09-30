На всьому пострадянському просторі наявність вірусу папіломи людини (ВПЛ) використовується для залякування жінки або ж для її занепокоєння щодо раку шийки матки, який цей вірус викликає. Але все не так страшно, говорить к.м. н., акушер-гінеколог, лікар вищої категорії Сергій Бакшеєв.

– Не всі типи вірусу папіломи людини викликають рак шийки матки, – говорить лікар. – Тільки два типи – 16 і 18 – можуть викликати рак. Є інші типи, що належать до високоонкогенних. Але це не означає, що їх присутність в організмі призведе до онкозахворювання.

ВПЛ дуже поширений серед людей, як же дізнатися, який тип вірусу потрапив до вас?

– Для цього є ПЛР-тести, – повідомляє Сергій Бакшеєв. – Багато лабораторій пропонують пакети аналізів на виявлення онкогенних типів ВПЛ. Але ці тести не завжди точні.

І не завжди високоонкогенні типи ВПЛ викликають рак у конкретної людини.

– Буває так, що вони самі виводяться з організму протягом 2-3 років, – пояснює лікар. – Тому переживати не варто.

Лікар зробив ще одне важливе зауваження, що ВПЛ ніколи не визначають за аналізом крові. Потрібен тільки огляд на кріслі і мазок.

Потрібно просто вчасно проходити профогляди і раз на рік робити аналіз на ВПЛ. Якщо ж на шийці матки виявлять ерозію або дисплазію, то гінеколог знає, що робити далі.

Щоб убезпечити себе від можливого виникнення онкозахворювання, можна зробити щеплення від ВПЛ.