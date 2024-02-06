Ученые обнаружили, что вирусы, которые живут в кишечнике человека, могут помочь в борьбе со стрессом.
Какие вирусы борются со стрессом
Исследователи обнаружили подгруппу вирусов, которые проживают в кишечнике и могут играть ключевую роль в регулировании стресса.
Ранее ученые концентрировались на бактериях, которые живут в кишечнике, не уделяя внимания вирусам.
На этот раз команда ученых сфокусировалась на бактериофагах — вирусах, которые инфицируют бактерии.
Как вирус может побороть стресс
Исследователи проводили эксперименты с мышами. Они обнаружили, что социальный стресс влияет на состав вирусов и бактерий в кишечнике животных.
Когда провели трансплантацию вирусов из обычных мышей на подавленных, у них снизился уровень гормонов стресса и улучшилось психическое состояние.
Это указывает на то, что манипуляции с кишечными вирусами могут иметь терапевтический эффект.
Это исследование является первым доказательством того, что кишечные вирусы влияют на реакцию на стресс и являются потенциально полезными для людей.
Ученые считают — в будущем это даст толчок к разработке персонализированных методов лечения расстройств, связанных со стрессом.
Источник: Nature Microbiology