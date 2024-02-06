Ученые обнаружили, что вирусы, которые живут в кишечнике человека, могут помочь в борьбе со стрессом.

Какие вирусы борются со стрессом

Исследователи обнаружили подгруппу вирусов, которые проживают в кишечнике и могут играть ключевую роль в регулировании стресса.

Ранее ученые концентрировались на бактериях, которые живут в кишечнике, не уделяя внимания вирусам.

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На этот раз команда ученых сфокусировалась на бактериофагах — вирусах, которые инфицируют бактерии.

Как вирус может побороть стресс

Исследователи проводили эксперименты с мышами. Они обнаружили, что социальный стресс влияет на состав вирусов и бактерий в кишечнике животных.

Когда провели трансплантацию вирусов из обычных мышей на подавленных, у них снизился уровень гормонов стресса и улучшилось психическое состояние.

Это указывает на то, что манипуляции с кишечными вирусами могут иметь терапевтический эффект.

Это исследование является первым доказательством того, что кишечные вирусы влияют на реакцию на стресс и являются потенциально полезными для людей.

Ученые считают — в будущем это даст толчок к разработке персонализированных методов лечения расстройств, связанных со стрессом.

Источник: Nature Microbiology