Вчені виявили, що віруси, які живуть в кишківнику людини, можуть допомогти у боротьбі зі стресом.

Які віруси борються з стресом

Дослідники виявили підгрупу вірусів, які проживають у кишківнику і можуть грати ключову роль у регулюванні стресу.

Раніше вчені концентрувались на бактеріях, які живуть у кишківнику, не приділяючи уваги вірусам.

Зараз дивляться

Цього разу команда вчених сфокусувалась на бактеріофагах – вірусах, які інфікують бактерії.

Як вірус може побороти стрес

Дослідники проводили експерименти із мишами. Вони виявили, що соціальний стрес впливає на склад вірусів і бактерій у кишківнику тварин.

Коли провели трансплантацію вірусів зі звичайних мишей на пригнічених, у них знизився рівень гормонів стресу та покращився психічний стан.

Це вказує на те, що маніпуляції з кишковими вірусами можуть мати терапевтичний ефект.

Це дослідження є першим доказом того, що кишкові віруси впливають на реакцію на стрес і є потенційно корисними для людей.

Вчені вважають – в майбутньому це дасть поштовх до розробки персоналізованих методів лікування розладів, пов’язаних зі стресом.

Джерело: Nature Microbiology