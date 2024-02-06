Вчені виявили, що віруси, які живуть в кишківнику людини, можуть допомогти у боротьбі зі стресом.
Які віруси борються з стресом
Дослідники виявили підгрупу вірусів, які проживають у кишківнику і можуть грати ключову роль у регулюванні стресу.
Раніше вчені концентрувались на бактеріях, які живуть у кишківнику, не приділяючи уваги вірусам.
Цього разу команда вчених сфокусувалась на бактеріофагах – вірусах, які інфікують бактерії.
Як вірус може побороти стрес
Дослідники проводили експерименти із мишами. Вони виявили, що соціальний стрес впливає на склад вірусів і бактерій у кишківнику тварин.
Коли провели трансплантацію вірусів зі звичайних мишей на пригнічених, у них знизився рівень гормонів стресу та покращився психічний стан.
Це вказує на те, що маніпуляції з кишковими вірусами можуть мати терапевтичний ефект.
Це дослідження є першим доказом того, що кишкові віруси впливають на реакцію на стрес і є потенційно корисними для людей.
Вчені вважають – в майбутньому це дасть поштовх до розробки персоналізованих методів лікування розладів, пов’язаних зі стресом.
Джерело: Nature Microbiology