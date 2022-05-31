Сегодня, 31 мая, во Всемирный день без табака, Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации для тех, кто хочет навсегда избавиться от пагубной привычки.

Отмечается, что, согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, табакокурение ежегодно убивает более 8 млн человек по всему миру.

— Даже если вас, как курильщика, эта цифра не смущает, то есть еще одна статистика ВОЗ: почти половина детей в мире регулярно вдыхает загрязненный табачным дымом воздух в общественных местах, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

И подчеркивается: выкуривая сигарету или вейп, кальян или электронную сигарету, вы подвергаете опасности не только себя, но и родных, друзей или близких.

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Сегодня, во Всемирный день без табака, Минздрав призывает не откладывайте желание бросить курить на “завтра”, на “понедельник” или “Новый год”; не используйте подмену понятий вроде “вред от электронных сигарет меньше” или “я могу отказаться от курения хоть завтра”.

Советы Минздрава, которые помогут избавиться от вредной привычки:

найдите для себя весомую мотивацию;

установите дату отказа от курения и создайте четкий план действий;

включите в свой рацион больше полезных продуктов и добавьте физической активности;

избавьтесь от всех предметов, которые напоминают вам о курении;

заручитесь поддержкой, найдите единомышленников, обсудите свой план и прогресс с родственниками и друзьям.

Сделайте это, откажитесь от курения вообще, сделайте свой вклад в собственное здоровье, настойчиво рекомендует Минздрав.