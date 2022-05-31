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Всемирный день без табака: Минздрав рекомендует способы избавиться от пагубной привычки

31 мая 2022, 14:20
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
курение

Сегодня, 31 мая, во Всемирный день без табака, Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации для тех, кто хочет навсегда избавиться от пагубной привычки.

Отмечается, что, согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, табакокурение ежегодно убивает более 8 млн человек по всему миру.

  • — Даже если вас, как курильщика, эта цифра не смущает, то есть еще одна статистика ВОЗ: почти половина детей в мире регулярно вдыхает загрязненный табачным дымом воздух в общественных местах, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
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И подчеркивается: выкуривая сигарету или вейп, кальян или электронную сигарету, вы подвергаете опасности не только себя, но и родных, друзей или близких.

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Сегодня, во Всемирный день без табака, Минздрав призывает не откладывайте желание бросить курить на “завтра”, на “понедельник” или “Новый год”; не используйте подмену понятий вроде “вред от электронных сигарет меньше” или “я могу отказаться от курения хоть завтра”.

Советы Минздрава, которые помогут избавиться от вредной привычки:

  • найдите для себя весомую мотивацию;
  • установите дату отказа от курения и создайте четкий план действий;
  • включите в свой рацион больше полезных продуктов и добавьте физической активности;
  • избавьтесь от всех предметов, которые напоминают вам о курении;
  • заручитесь поддержкой, найдите единомышленников, обсудите свой план и прогресс с родственниками и друзьям.

Сделайте это, откажитесь от курения вообще, сделайте свой вклад в собственное здоровье, настойчиво рекомендует Минздрав.

Источник
Минздрав
Теги
ВООЗ, Курение, МОЗ Украины, пасивне куріння, поради лікаря, Тютюнокуріння
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