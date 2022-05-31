Сьогодні, 31 травня, у Всесвітній день без тютюну, Міністерство охорони здоров’я України опублікувало рекомендації для тих, хто хоче назавжди позбутися згубної звички.

Відзначається, що, згідно з офіційними даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, тютюнопаління щорічно вбиває понад 8 млн осіб по всьому світу.

– Навіть якщо вас, як курця, ця цифра не бентежить, то є ще одна статистика ВООЗ: майже половина дітей у світі регулярно вдихає забруднене тютюновим димом повітря в громадських місцях, – йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ.

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І підкреслюється: викурюючи сигарету або вейп, кальян або електронну сигарету, ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, але й рідних, друзів або близьких.

Зараз дивляться

Сьогодні, у Всесвітній день без тютюну, МОЗ закликає не відкладайте бажання кинути палити на “завтра”, на “понеділок” або “Новий рік”; не використовуйте підміну понять на кшталт “шкода від електронних сигарет менше” або “я можу відмовитися від куріння хоч завтра”.

Поради МОЗ, які допоможуть позбутися шкідливої звички:

знайдіть для себе вагому мотивацію;

встановіть дату відмови від куріння і створіть чіткий план дій;

включіть в свій раціон більше корисних продуктів і додайте фізичної активності;

позбавтеся від усіх предметів, які нагадують вам про куріння;

заручіться підтримкою, знайдіть однодумців, обговоріть свій план і прогрес з родичами і друзям.

Зробіть це, відмовтеся від куріння взагалі, зробіть свій внесок у власне здоров’я, наполегливо рекомендує МОЗ.