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Всем, кто в этом нуждается: адреса больниц Львова, куда можно обратиться за медицинской помощью

3 марта 2022, 12:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
онлайн консультація
Источник: Depositphotos

Медики Первого территориального медицинского объединения Львова готовы оказывать ургентную помощь всем, кто оказался в эти страшные дни в этом городе.

Как сообщалось, несколько тысяч человек, спасая детей от бомбежек, покинули свои дома и нашли пристанище в гостеприимном Львове. Здесь им готовы не только дать приют, но и оказать ургентную медицинскую помощь.

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В частности, это лечебные заведения Первого территориального медицинского объединения Львова. А именно:

  • больница скорой помощи — ул. И. Миколайчука, 9, центральный вход, 1-й этаж;
  • 8-я больница — ул. Навроцкого, 23, хирургический корпус, 1-й этаж;
  • детская больница — ул. П. Орлика, 4, центральный вход, 1-й этаж.

Амбулаторно-поликлинический центр на ул. Мазепы, 25 и детская поликлиника на ул. П. Орлика, 4 работают в штатном режиме.

Однако, если вы не можете приехать к врачу и нуждаетесь в немедленной консультации, обратитесь по номеру телефона — 067 118 09 19. Колл-центр работает круглосуточно️.

Источник: 1 ТМО Львова

Теги
Війна в Україні , Львов , Медики
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