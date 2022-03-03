Медики Первого территориального медицинского объединения Львова готовы оказывать ургентную помощь всем, кто оказался в эти страшные дни в этом городе.

Как сообщалось, несколько тысяч человек, спасая детей от бомбежек, покинули свои дома и нашли пристанище в гостеприимном Львове. Здесь им готовы не только дать приют, но и оказать ургентную медицинскую помощь.

В частности, это лечебные заведения Первого территориального медицинского объединения Львова. А именно:

больница скорой помощи — ул. И. Миколайчука, 9, центральный вход, 1-й этаж;

8-я больница — ул. Навроцкого, 23, хирургический корпус, 1-й этаж;

детская больница — ул. П. Орлика, 4, центральный вход, 1-й этаж.

Амбулаторно-поликлинический центр на ул. Мазепы, 25 и детская поликлиника на ул. П. Орлика, 4 работают в штатном режиме.

Однако, если вы не можете приехать к врачу и нуждаетесь в немедленной консультации, обратитесь по номеру телефона — 067 118 09 19. Колл-центр работает круглосуточно️.

Источник: 1 ТМО Львова