Центр медицинской реабилитации в Николаеве, 17 лет ставивший на ноги людей, ракетами уничтожили россияне.

Из-за постоянных обстрелов супруги Елена Деордиева и Сергей Сыч, которые этот центр создали, переехали в село на Виннитчине и уже готовы создавать здесь новый реабилитационный центр, похожий на разрушенный оккупантами.

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Они приехали сюда только потому, что когда-то бывали в этих местах и до этого места у них хватало топлива в машине.

– Не хватало топлива, мы вспомнили, что когда-то мы были в этом месте, и сюда топлива хватало. Сюда мы и добрались, — врач-нейрохирург Сергей Сыч.

Николаевский врач-нейрохирург рассказывает, как в первые дни полномасштабного вторжения под обстрелами вместе с женой эвакуировался из Николаева.

В родном городе супруги имели собственную клинику по лечению болезней опорно-двигательного аппарата. Здесь принимали пациентов 17 лет. До 24 февраля.

– Очень много было вложено и энергии, и сил, и средств очень долгие годы занимал этот процесс, – рассказала мануальный терапевт Елена Деордиева.

В их клинике, рассказывает Сергей, работали лучшие специалисты города. В прошлом году весной в нее попала российская ракета.

— Мы в первые дни уехали, а уже через месяц узнали, что там было попадание, – сказал Сергей.

В поисках убежища, супруги оказались в Винницкой области. В небольшом селе Буша, где когда-то гостили. Здесь Сергей и Елена приобрели небольшой домик. И стали принимать пациентов.

– Эта идея нас не покидала с самого начала, как мы сюда приехали, потому что мы знали — это будет полезная помощь, – отметила Елена.

На реабилитацию к супругам уже начали съезжаться бойцы из всех уголков страны.

– Уже приезжают ребята с ротации, раненые, и это где-то треть моих пациентов сейчас. Плюс больше травмы конечностей, травмы позвоночника, черепно-мозговые травмы, контузии, эмоциональные травмы, – поделился нейрохирург.

Небольшого сельского дома уже не хватает для приема всех желающих. Медики серьезно задумались над созданием нового реабилитационного центра. Идею поддержали местные волонтеры и принялись все вместе разрабатывать проект и претендовать на международный грант.

Волонтер Светлана Телец отметила, что в местности много переселенцев. Они также обращаются к приезжим врачам.

Точную смету на создание нового центра супруги пока назвать не могут. По самым скромным подсчетам, на медицинскую диагностическую аппаратуру, спортивное оборудование для реабилитации и другое оборудование уйдет не одна сотня тысяч долларов. Однако врачи верят в свой успех, потому что смогут создать в небольшой деревне дополнительные рабочие места, а главное, ставить на ноги пострадавших от войны со всей Украины.