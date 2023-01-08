Центр медичної реабілітації в Миколаєві , який 17 років ставив на ноги людей, ракетами знищили росіяни.

Через постійні обстріли подружжя лікарів, які цей центр створили, Олена Деордієва і Сергій Сич переїхали в село на Вінниччині і вже готові створювати тут новий реабілітаційний центр, схожий на той, який зруйнували окупанти.

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Вони приїхали сюди тільки тому, що колись бували в цих місцях і до цього місця у них вистачало палива в машині.

– Не вистачало палива, ми згадали, що колись ми були в цьому місці, і сюди палива вистачало. Сюди ми й дісталися ,- лікар-нейрохірург Сергій Сич.

Миколаївський лікар-нейрохірург розповідає, як у перші дні повномасштабного вторгнення під обстрілами разом із дружиною евакуйовувався з Миколаєва.

У рідному місті подружжя мало власну клініку з лікування хвороб опорно-рухового апарату. Тут приймали пацієнтів 17 років. До 24 лютого.

– Дуже багато було вкладено і енергії, і сил, і коштів дуже довгі роки займав цей процес, – розповіла мануальна терапевтка Олена Деордієва.

У їхній клініці, розповідає Сергій, працювали найкращі спеціалісти міста. Торік, навесні у неї потрапила російська ракета.

– Ми в перші дні виїхали, а вже через місяць дізнались, що там було попадання, – сказав Сергій.

Шукаючи прихистку, подружжя опинилось на Вінниччині. В невеличкому селі Буша, де колись гостювали. Тут Сергій та Олена придбали невеличкий будиночок. І почали приймати пацієнтів.

– Ця ідея нас не покидала від початку, як ми сюди приїхали, бо ми знали це буде корисна допомога,– зазначила Олена.

На реабілітацію до подружжя вже почали з’їжджатися бійці з усіх куточків країни.

– Вже приїжджають хлопці з ротації, поранені, і це десь третина моїх пацієнтів зараз. Плюс більше травми кінцівок, травми хребта, черепно-мозкові травми, контузії , емоційні травми, – поділився нейрохірург.

Невеличкої сільської хати вже не вистачає для прийому всіх охочих. Тож медики серйозно замислились над створенням нового реабілітаційного центру. Ідею підтримали місцеві волонтери та узялися всі разом розробляти проєкт і подаватися на міжнародний грант.

Волонтерка Світлана Телець зазначила, що у місцевості багато переселенців. Вони також звертаються до приїжджих лікарів.

Точний кошторис на створення нового центру подружжя поки назвати не може. За найскромнішими підрахунками, на медичну діагностичну апаратуру, спортивне обладнання для реабілітації та інше оснащення піде не одна сотня тисяч доларів. Проте лікарі вірять у свій успіх, бо зможуть створити в невеличкому селі додаткові робочі місця, а головне, ставити на ноги постраждалих від війни з усієї України.