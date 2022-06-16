У 10-летнего Илья Матвиенко из Мариуполя, которого чудом удалось спасти из рук рашистов, есть новый дом. Страшные мытарства мальчика-сироты наконец-то закончились. Родная бабушка привезла внучка в Ужгород. Будут жить в общежитии. Мальчик привыкает на новом месте.

Впереди еще лечение и длительная реабилитация. А также страшные воспоминания пережитого – на всю жизнь. Но несмотря ни на что, этот маленький герой искренне смеется, подбадривает взрослых и не разучился радоваться даже мелочам.

Его называют Ильюшей. Из-за войны в родном Мариуполе он потерял дом – оккупанты его полностью разбомбили. В это время мальчик с мамой прятался в подвале в другой части города. Когда вернулись домой – увидели руины.

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– Домой мы шли долго, пешком. Но дома уже не было. Рядом уцелел двухэтажный дом соседей. В нем были выбиты окна. Мы посмотрели – там никого не было. Ни в подвале, нигде. Потому решили там остаться. В доме была вода, еда и даже игрушки. Мы там прожили четыре дня, – вспоминает Илья.

На пятый день мальчик с матерью шел к соседке. Здесь начался страшный обстрел. Наталье ранило голову, мальчику – ноги. Истекая кровью, мама вместе с соседкой смогла отвести ребенка в более безопасное место.

– Мама на коленях оттягивала меня. Помогла тетя Вера, к которой мы шли. Я в то время боли не чувствовал. И на одной ноге допрыгал до дома, – говорит мальчик.

Ранения у Ильи были сильными. Левое бедро оторвало. В правое вонзилось множество осколков. Мальчик испытал болевой шок. Соседка оказывала им помощь, как могла. Ночевать уложила их рядом на кровать. Утром у Натальи уже не было пульса.

Она погибла фактически на руках своего искалеченного маленького сына. Женщину похоронили прямо во дворе дома. В тот же день пришли оккупанты и насильственно вывезли сироту на территорию “ДНР”. Доставили его на носилках в больницу Донецка. Там врачи хотели ампутировать Илье разорванную снарядом ногу. Но, к счастью, ее удалось сохранить. Мальчик все пережитые ужасы помнит до мелочей.

– Меня уже вечером принесли в донецкую больницу. Мне там сделали операцию без наркоза – из правой ноги забрали самый большой осколок. Левую хотели отрезать. Но я случайно подвигал ею. И они поняли: что-то еще можно сделать. И ногу не ампутировали. Слава Богу, – рассказывает маленький Илья.

Единственная родственница мальчика – родная бабушка. 62-летняя Елена Николаевна тоже из Мариуполя. В Ужгороде у нее есть гражданский муж. И она постоянно жила здесь последние несколько лет.

О судьбе внука узнала случайно – на шестой день после трагедии, из новостей российского телеканала. Старший сын женщины живет в Австрии. Именно он направил маме интервью Ильюши, которое записали российские журналисты в “ДНР”. Решительная женщина сразу принялась спасать мальчика. Сначала обошла все инстанции и обратилась к волонтерам из Силы Ужгорода.

– Бабушка Ильюши пришла к нам на железнодорожный вокзал, где мы дислоцируемся. Истощенная, плакала и умоляла о помощи. Пересказывать страшную историю уже не было сил. Выложила ее на бумаге и пришла к нам уже с этим письмом, — говорит соучредитель волонтерской организации Сила Ужгорода Марьяна Лабик.

Волонтеры писали к руководству государства, к президенту страны, к Ирине Верещук, стучали во все двери. И их услышали. Откликнулись и помогали. И хорошо, что у этой истории счастливое завершение.

У Елены Николаевны были копии документов погибшей дочери. Она доказала, что Илья ее родной внук. Оформила над ним опеку и отправилась в дальнюю дорогу – спасать мальчика. На неподконтрольную территорию Украины из Ужгорода в Донецк добиралась неделю! Через четыре страны – на самолетах, поездах и машинах.

— Я прямо сказала – была не была, еду! Пусть меня хоть расстреляют. Я же направлялась в пасть к волку. Сначала добралась до Польши, затем Турции, оттуда в Москву, в Ростов. На границе в Донецке меня допрашивали и не желали пускать. Когда услышали о мариупольской прописке, позволили двигаться дальше, — говорит решительная женщина.

Нашла внука в “ДНР”, в больнице. Пока бабушки не было, многих похищенных детей самолетами отправили в Москву. Илья заявил, что никуда не поедет, потому что ждет бабушку. С ней у него была постоянная связь. Звонил ей дважды в день – утром и вечером. Каждый раз включал на телефоне камеру.

Уже при ней мальчика пытались увезти в Россию. Она не отпустила. И чудом вырвала ребенка из рук оккупантов. Уверяет, что помогла огласка и сам президент Владимир Зеленский. Теперь счастью женщины нет предела.

— Знаете, я каждое утро плачу, потому что потеряла дочь. Но в то же время имею смысл жизни, потому что рядом мой такой красивый маленький мальчик. Такой золотой внучок. Положительный и сообразительный! Он повзрослел, понимаете. Все эти беды делают детей взрослыми, – добавляет Елена Матвиенко.

После освобождения из рук врага, Ильюшу полтора месяца лечили в киевском Охматдете. Там его навестил Владимир Зеленский, как раз на день рождения мальчика, 26 апреля, подарил Ipad.

В Ужгород маленький герой прибыл с бабушкой на поезде. На вокзале их громко и весело встретили волонтеры. С подарками и тортом.

Собственного жилья в Ужгороде у Елены Николаевны нет. Привела внучка в общежитие, к своему гражданскому мужу. Здесь две комнаты, всего 32 квадратных метра на четверых. Сын женщины, 18-летний Сергей, ожидая маленького племянника, самостоятельно здесь делал ремонт.

Зайдя в дом, Илья начал знакомиться с кошкой, проверил, что есть в холодильнике. И сразу же принялся за любимое занятие – собирать Лего. Ему его подарили волонтеры.

Разорванная левая ножка мальчика заживает. Из правой в Киеве вынули четыре больших осколка и еще 11 остались там. Впереди у оживленного малыша длительное лечение и реабилитация. Илья настроен положительно, пробует даже прыгать и ободряет взрослых. И безгранично любит свою бабушку.

— В Ужгороде Илья до сих пор никогда не бывал. Я много ему рассказывала о нашем городе. Он его уже полюбил – по моим рассказам. Внук впервые увидел горы. И был в восторге. Отложил Ipad и из окна поезда любовался красотой. Я повторяла ему: Илья, ты не бойся. В Ужгород ракеты не попадут. Потому что горы ограждают. Он все время спрашивал – есть ли сирены и взрывы. Я объясняла, что Ужгород – самый безопасный город, – рассказывает Елена Матвиенко.

Ужгородские волонтеры обещают заботиться о мальчике и его родных. Говорят, будут помогать, чем смогут. Семье нужно обустроить душ, потому что сейчас помыться им негде. Им необходима стиральная машинка, микроволновка и электрическая плита. Но самая главная потребность – собственное жилье. Бабушка убеждает, что сделает все возможное, чтобы у ее внука была собственная крыша над головой.