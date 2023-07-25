Это лучшая еда в качестве лекарства — употребление клубники связано со здоровьем сердца и кардиометаболическими преимуществами. Такой вывод сделали ученые Университета Невады в Лас-Вегасе.

Исследовательская работа была представлена на 9-м двухлетнем Симпозиуме по пользе ягод для здоровья (BHBS) в Тампе, Флорида.

Это исследование добавляет еще один аспект к растущему количеству научных данных, подтверждающих роль клубники в укреплении здоровья сердца.

Исследования показывают, что кардиометаболические преимущества употребления клубники многогранны. Они включают:

снижение общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП);

усиление тонуса сосудов;

уменьшение воспаления и окислительного стресса;

снижение резистентности к инсулину и выравнивание уровня сахара в крови.

Клинические испытания связывают клубнику с улучшением различных маркеров сердечно-сосудистых заболеваний, включая уровень липидов.

В рандомизированном контролируемом перекрестном исследовании с участием 33 взрослых, страдающих ожирением, ежедневное употребление клубники в дозе две с половиной чашки в день значительно улучшало резистентность к инсулину, по сравнению с контрольной группой.

— Наше исследование подтверждает гипотезу о том, что потребление клубники может снизить кардиометаболические риски, — сказал ведущий исследователь Арпита Басу, доцент Университета Невады в Лас-Вегасе.

Другое исследование с участием 34 взрослых мужчин и женщин с умеренной гиперхолестеринемией, проведенное в Технологическом институте штата Иллинойс, показало, что сосудистая функция улучшилась уже через час после употребления клубники.

Будучи одной из самых популярных и доступных ягод в США, клубника является фаворитом среди потребителей.

Порция из восьми ягод клубники (одна чашка) восполняет рекомендуемую суточную норму витамина С и содержит множество других питательных веществ и полезных биологически активных соединений.

Источник: SciTechDaily