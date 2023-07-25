Це найкраща їжа в якості ліків – вживання полуниці пов’язане зі здоров’ям серця та кардіометаболічними перевагами. Такий висновок зробили вчені Університету Невади в Лас-Вегасі.

Дослідницьку роботу було презентовано на 9-му дворічному Симпозіумі з користі ягід для здоров’я (BHBS) у Тампі, Флорида.

Це дослідження додає ще один аспект до зростаючої кількості наукових даних, що підтверджують роль полуниці у зміцненні здоров’я серця.

Дослідження показують, що кардіометаболічні переваги вживання полуниці багатогранні. Вони включають:

зниження загального холестерину і холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ);

посилення тонусу судин;

зменшення запалення і окислювального стресу;

зниження резистентність до інсуліну і вирівнювання рівню цукру в крові.

Клінічні випробування пов’язують полуницю з поліпшенням різних маркерів серцево-судинних захворювань, включно з рівнем ліпідів.

У рандомізованому контрольованому перехресному дослідженні за участю 33 дорослих, які страждають на ожиріння, щоденне вживання полуниці в дозі дві з половиною чашки на день значно покращувало резистентність до інсуліну, порівняно з контрольною групою.

– Наше дослідження підтверджує гіпотезу про те, що споживання полуниці може знизити кардіометаболічні ризики, – сказав провідний дослідник Арпіта Басу, доцент Університету Невади в Лас-Вегасі.

Інше дослідження за участю 34 дорослих чоловіків і жінок з помірною гіперхолестеринемією, проведене в Технологічному інституті штату Іллінойс, показало, що судинна функція покращилася вже через годину після вживання полуниці.

Будучи однією з найпопулярніших і найдоступніших ягід у США, полуниця є фаворитом серед споживачів.

Порція з восьми ягід полуниці (одна чашка) компенсує рекомендовану добову норму вітаміну С і містить безліч інших поживних речовин і корисних біологічно активних сполук.

Джерело: SciTechDaily