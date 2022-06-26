К концу лета-началу осени в оккупированном российскими войсками Мариуполе могут погибнуть несколько тысяч мирных граждан. Причина — крайне тяжелая эпидемиологическая ситуация.
Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Объединенном эфире украинских телеканалов.
По словам советника мэра, эпидситуация держится на высоком уровне угрозы. В июле ожидается обострение рисков распространения холеры, а оккупанты отрицают существование такой угрозы.
— Из-за этого уже в начале сентября мы можем потерять несколько тысяч человек. Это очень сложная ситуация, не хотят оккупанты ни к чему прислушиваться. До них не доходит, — рассказал Петр Андрющенко.
Он также сообщил, что загоревшийся мусорный полигон до сих пор не потушили.
— Уже четвертый день пылает мусорный полигон, ничего не делается. Напротив, под угрозой всышки другой полигон, — сказал он.
Напомним, что в Мариупольскую больницу скорой помощи прибывают медики преимущественно из отсталых регионов РФ в надежде подзаработать в оккупированном украинском городе.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что “зов сердца” российских врачей вызван повышенной заработной платой, которая в несколько раз больше той, которую они получают в России.
Фото: Петр Андрющенко