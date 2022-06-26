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Вже до кінця літа: через вкрай важку епідситуацію в Маріуполі можуть загинути тисячі людей

26 Червня 2022, 11:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Маріуполь

До кінця літа-початку осені в окупованому російськими військами Маріуполі можуть загинути кілька тисяч мирних громадян. Причина – вкрай важка епідеміологічна ситуація.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив в Об’єднанному ефірі українських телеканалів.

За словами радника мера, епідситуація тримається на високому рівні загрози. У липні очікується загострення ризиків поширення холери, а окупанти заперечують існування такої загрози.

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– Через це вже на початку вересня ми можемо втратити кілька тисяч людей. Це дуже складна ситуація, не хочуть окупанти ні до чого прислухатися. До них не доходить, – розповів Петро Андрющенко.

Він також повідомив, що сміттєвий полігон, що загорівся, досі не загасили.

– Вже четвертий день палає сміттєвий полігон, нічого не робиться. Навпаки, під загрозою всихання інший полігон, – сказав він.

Нагадаємо, що в Маріупольську лікарню швидкої допомоги прибувають медики переважно з відсталих регіонів РФ в надії заробити в окупованому українському місті.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що “поклик серця” російських лікарів викликаний підвищеною заробітною платою, яка в кілька разів більше тієї, яку вони отримують в Росії.

Фото: Петро Андрющенко

Теги
Війна в Україні епідемія Маріуполь Сміттєзвалище
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