Специалисты Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ) рассказали, как и где украинцы могут получить химиотерапию бесплатно.
— Химиотерапевтическое лечение в Украине бесплатное. Услуга покрывается Программой медицинских гарантий, а средства медучреждению перечисляет НСЗУ, — говорится в сообщении.
Отмечается, что для получения такого рода терапии бесплатно, необходимо направление. Также услугу не нужно оплачивать при переводе из другого медучреждения или подразделения больницы.
Как найти медучреждение с бесплатной химиотерапией:
- на сайте НСЗУ в разделе Е-данные выберите Аналитические панели (дашборды) и перейдите к дашборду Заключены договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, ссылка здесь;
- на третьей странице в поле фильтров выберите область или населенный пункт и в Группе услуг – Химиотерапевтическое лечение;
- дашборд покажет все заведения, которые имеют договор на пакет, а также их контакты;
- можно также позвонить в контакт-центр по номеру 16-77. Оператор подскажет ближайшее медучреждение с договором.
Отмечается, что в бесплатную услугу при химиотерапевтическом лечении входят: консультации врачей, лечение, лабораторные и инструментальные исследования (в частности МРТ, КТ и т. п), обезболивание, лекарственные средства и медизделия.