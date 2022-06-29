Жара не отпускает Украину. Все мечтают о сиесте или о дожде, а врачи еще раз напоминают, как пережить жаркие дни без потерь для здоровья.

Расскажет об этом нам врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЭМД МК Ростислав Ивченко.

— Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами может быть опасным солнечным ударом, однако не менее опасно пребывание в закрытых помещениях. Здесь может произойти тепловой удар, – отмечает врач.

Солнечный удар – это состояние, когда происходит нарушение работы головного мозга. Чаще он возникает у людей, не накрывающих голову в жару.

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Тепловой удар – это форма гипертермии, при которой резко повышается температура тела. Тепловой удар диагностируют, наблюдая за симптомами и признаками человека после воздействия экстремально высоких температур. Солнечный удар считается разновидностью теплового.

Разница между ними заключается в том, что при тепловом ударе перегревается все тело, а не только голова.

При солнечном ударе расширяются кровеносные сосуды мозга, что может вызвать поражение нервной системы.

При тепловом ударе нарушается терморегуляция и потеря жидкости организмом. По словам врача, тепловой удар может возникнуть при высокой физической активности в тесном помещении или в жаркую погоду на улице. И даже (!) во время чрезмерного укутывания малышей.

Меры предотвращения теплового удара:

Избегать обезвоживания и энергичных физических нагрузок в жаркую влажную погоду.

Младенцы, пожилые люди, спортсмены, люди с избыточным весом, и люди работающие на открытой местности — наиболее уязвимые группы. Помните об этом.

Дети и животные, оставленные в автомобиле, имеют серьезный риск получить тепловой удар. Даже в умеренную погоду температура внутри закрытого автомобиля может достигать опасных уровней.

Симптомы теплового и солнечного удара:

горячая, красная сухая кожа;

повышение температуры тела,

мышечные спазмы в руках, ногах или животе

тепловые высыпания, скопления красных прыщиков или маленьких пузырьков,

кратковременная потеря сознания,

тошнота, рвота, усталость,

слабость, головная боль, головокружение,

повышение температуры тела,

тошнота, рвота, усталость,

отсутствие потливости,

быстрый пульс,

затрудненное дыхание,

галлюцинации, дезориентация.

Первая помощь пострадавшим от теплового и солнечного удара:

Переместите человека в тень, обеспечьте свободное поступление кислорода в организм, расстегните воротник или рубашку.

Приложите пакеты со льдом или бутылку с холодной водой к шее и в области подмышек.

Пострадавшего можно окутать влажным холодным полотенцем.

Если человек может пить, дайте холодную негазированную воду или другие напитки без алкоголя или кофеина.

Измерьте температуру тела пострадавшего и при необходимости охлаждайте его дальше.В случае рвоты положите пострадавшего на бок.

Ростислав Ивченко напомнил, что у каждого человека симптомы могут разниться. Заподозрив тепловой или солнечный удар, нужно быть внимательным и в любом случае позвонить в службу экстренной медицинской помощи.

Источник: ЛОЦЭМД МК