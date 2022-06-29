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Как пережить жару и предотвратить солнечный или тепловой удар

29 июня 2022, 13:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
жара
Источник: Depositphotos

Жара не отпускает Украину. Все мечтают о сиесте или о дожде, а врачи еще раз напоминают, как пережить жаркие дни без потерь для здоровья.

Расскажет об этом нам врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЭМД МК Ростислав Ивченко.

— Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами может быть опасным солнечным ударом, однако не менее опасно пребывание в закрытых помещениях. Здесь может произойти тепловой удар, – отмечает врач.

Солнечный удар – это состояние, когда происходит нарушение работы головного мозга. Чаще он возникает у людей, не накрывающих голову в жару.

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Тепловой удар – это форма гипертермии, при которой резко повышается температура тела. Тепловой удар диагностируют, наблюдая за симптомами и признаками человека после воздействия экстремально высоких температур. Солнечный удар считается разновидностью теплового.

Разница между ними заключается в том, что при тепловом ударе перегревается все тело, а не только голова.

При солнечном ударе расширяются кровеносные сосуды мозга, что может вызвать поражение нервной системы.

При тепловом ударе нарушается терморегуляция и потеря жидкости организмом. По словам врача, тепловой удар может возникнуть при высокой физической активности в тесном помещении или в жаркую погоду на улице. И даже (!) во время чрезмерного укутывания малышей.

Меры предотвращения теплового удара:

  • Избегать обезвоживания и энергичных физических нагрузок в жаркую влажную погоду.
  • Младенцы, пожилые люди, спортсмены, люди с избыточным весом, и люди работающие на открытой местности — наиболее уязвимые группы. Помните об этом.
  • Дети и животные, оставленные в автомобиле, имеют серьезный риск получить тепловой удар. Даже в умеренную погоду температура внутри закрытого автомобиля может достигать опасных уровней.

Симптомы теплового и солнечного удара:

  • горячая, красная сухая кожа;
  • повышение температуры тела,
  • мышечные спазмы в руках, ногах или животе
  • тепловые высыпания, скопления красных прыщиков или маленьких пузырьков,
  • кратковременная потеря сознания,
  • тошнота, рвота, усталость,
  • слабость, головная боль, головокружение,
  • повышение температуры тела,
  • тошнота, рвота, усталость,
  • отсутствие потливости,
  • быстрый пульс,
  • затрудненное дыхание,
  • галлюцинации, дезориентация.

Первая помощь пострадавшим от теплового и солнечного удара:

  • Переместите человека в тень, обеспечьте свободное поступление кислорода в организм, расстегните воротник или рубашку.
  • Приложите пакеты со льдом или бутылку с холодной водой к шее и в области подмышек.
  • Пострадавшего можно окутать влажным холодным полотенцем.
  • Если человек может пить, дайте холодную негазированную воду или другие напитки без алкоголя или кофеина.
  • Измерьте температуру тела пострадавшего и при необходимости охлаждайте его дальше.В случае рвоты положите пострадавшего на бок.

Ростислав Ивченко напомнил, что у каждого человека симптомы могут разниться. Заподозрив тепловой или солнечный удар, нужно быть внимательным и в любом случае позвонить в службу экстренной медицинской помощи.

Источник: ЛОЦЭМД МК

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