Жара не отпускает Украину. Все мечтают о сиесте или о дожде, а врачи еще раз напоминают, как пережить жаркие дни без потерь для здоровья.
Расскажет об этом нам врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЭМД МК Ростислав Ивченко.
— Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами может быть опасным солнечным ударом, однако не менее опасно пребывание в закрытых помещениях. Здесь может произойти тепловой удар, – отмечает врач.
Солнечный удар – это состояние, когда происходит нарушение работы головного мозга. Чаще он возникает у людей, не накрывающих голову в жару.
Тепловой удар – это форма гипертермии, при которой резко повышается температура тела. Тепловой удар диагностируют, наблюдая за симптомами и признаками человека после воздействия экстремально высоких температур. Солнечный удар считается разновидностью теплового.
Разница между ними заключается в том, что при тепловом ударе перегревается все тело, а не только голова.
При солнечном ударе расширяются кровеносные сосуды мозга, что может вызвать поражение нервной системы.
При тепловом ударе нарушается терморегуляция и потеря жидкости организмом. По словам врача, тепловой удар может возникнуть при высокой физической активности в тесном помещении или в жаркую погоду на улице. И даже (!) во время чрезмерного укутывания малышей.
Меры предотвращения теплового удара:
- Избегать обезвоживания и энергичных физических нагрузок в жаркую влажную погоду.
- Младенцы, пожилые люди, спортсмены, люди с избыточным весом, и люди работающие на открытой местности — наиболее уязвимые группы. Помните об этом.
- Дети и животные, оставленные в автомобиле, имеют серьезный риск получить тепловой удар. Даже в умеренную погоду температура внутри закрытого автомобиля может достигать опасных уровней.
Симптомы теплового и солнечного удара:
- горячая, красная сухая кожа;
- повышение температуры тела,
- мышечные спазмы в руках, ногах или животе
- тепловые высыпания, скопления красных прыщиков или маленьких пузырьков,
- кратковременная потеря сознания,
- тошнота, рвота, усталость,
- слабость, головная боль, головокружение,
- повышение температуры тела,
- тошнота, рвота, усталость,
- отсутствие потливости,
- быстрый пульс,
- затрудненное дыхание,
- галлюцинации, дезориентация.
Первая помощь пострадавшим от теплового и солнечного удара:
- Переместите человека в тень, обеспечьте свободное поступление кислорода в организм, расстегните воротник или рубашку.
- Приложите пакеты со льдом или бутылку с холодной водой к шее и в области подмышек.
- Пострадавшего можно окутать влажным холодным полотенцем.
- Если человек может пить, дайте холодную негазированную воду или другие напитки без алкоголя или кофеина.
- Измерьте температуру тела пострадавшего и при необходимости охлаждайте его дальше.В случае рвоты положите пострадавшего на бок.
Ростислав Ивченко напомнил, что у каждого человека симптомы могут разниться. Заподозрив тепловой или солнечный удар, нужно быть внимательным и в любом случае позвонить в службу экстренной медицинской помощи.
Источник: ЛОЦЭМД МК