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Як пережити спеку та запобігти сонячному чи тепловому удару

29 Червня 2022, 13:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
жара
Джерело: Depositphotos

Спека не відпускає Україну. Всі мріють чи то про сієсту, чи про дощ, а лікарі ще раз нагадують, як пережити гарячі дні без втрат для здоров’я.

Розкаже про це  нам лікар медицини невідкладних станів ЛОЦЕМД МК Ростислав Івченко.

– Тривале перебування під прямими сонячними променями може бути небезпечним сонячним ударом, проте не менш небезпечним є перебування у закритих приміщеннях. Тут може статися тепловий удар, – наголошує лікар.

Сонячний удар – це стан, коли відбувається порушення роботи головного мозку. Частіше він виникає у людей, що не накривають голову у спеку.

Зараз дивляться

Тепловий удар – це форма гіпертермії, за якої різко підвищується температура тіла. Тепловий удар діагностують, спостерігаючи за симптомами і ознаками у людини після впливу екстремально високих температур. Сонячний удар вважають різновидом теплового.

Різниця між ними полягає у тому, що під час теплового удару перегрівається все тіло, а не лише голова.

Під час сонячного удару розширюються кровоносні судини мозку, що може викликати ураження нервової системи.

Під час теплового удару порушується терморегуляція і втрата рідини організмом. За словами лікаря, тепловий удар може виникнути під час високої фізичної активності в тісному приміщенні або у спекотну погоду на вулиці. І навіть (!) від надмірного укутування малюків.

Заходи запобігання тепловому удару:

  • Уникати зневоднення та енергійних фізичних навантажень у спекотну вологу погоду.
  • Немовлята, люди похилого віку, спортсмени, люди з надлишковою вагою та люди які працюють на відкритій місцевості – найбільш вразливі групи. Пам’ятайте про це.
  • Діти та тварини, яких залишили в авто, мають серйозний ризик отримати тепловий удар. Навіть у помірну погоду температура всередині закритого автомобіля може сягати небезпечних рівнів.

Симптоми теплового та сонячного удару:

  • гаряча, червона суха шкіра;
  • підвищення температури тіла,
  • м’язові спазми в руках, ногах або животі
  • теплові висипання, скупчення червоних прищиків або маленьких пухирців,
  • короткочасна втрата свідомості,
  • нудота, блювання, втома,
  • слабкість, головний біль, запаморочення,
  • підвищення температури тіла,
  • відсутність пітливості,
  • швидкий пульс,
  • утруднене дихання,
  • галюцинації, дезорієнтація.

Перша допомога постраждалим від теплового та сонячного удару:

  • Перемістіть людину в затінок, забезпечте вільне надходження кисню до організму, розстебніть комір або сорочку.
  • Прикладіть пакети з льодом чи пляшку з холодною водою до шиї та в ділянки пахв.
  • Потерпілого можна огорнути вологим холодним рушником.
  • Якщо людина може пити, дайте прохолодну негазовану воду або інші напої без алкоголю чи кофеїну.
  • Виміряйте температуру тіла постраждалого та за потреби, охолоджуйте його далі.
  • У разі блювання, покладіть потерпілого на бік.

Ростислав Івченко нагадав, що у кожної людини симптоми можуть різнитися. Запідозривши тепловий чи сонячний удар, потрібно бути уважним та у будь-якому випадку зателефонувати до служби екстреної медичної допомоги.

 Джерело: ЛОЦЕМД МК

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