Спека не відпускає Україну. Всі мріють чи то про сієсту, чи про дощ, а лікарі ще раз нагадують, як пережити гарячі дні без втрат для здоров’я.

Розкаже про це нам лікар медицини невідкладних станів ЛОЦЕМД МК Ростислав Івченко.

– Тривале перебування під прямими сонячними променями може бути небезпечним сонячним ударом, проте не менш небезпечним є перебування у закритих приміщеннях. Тут може статися тепловий удар, – наголошує лікар.

Сонячний удар – це стан, коли відбувається порушення роботи головного мозку. Частіше він виникає у людей, що не накривають голову у спеку.

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Тепловий удар – це форма гіпертермії, за якої різко підвищується температура тіла. Тепловий удар діагностують, спостерігаючи за симптомами і ознаками у людини після впливу екстремально високих температур. Сонячний удар вважають різновидом теплового.

Різниця між ними полягає у тому, що під час теплового удару перегрівається все тіло, а не лише голова.

Під час сонячного удару розширюються кровоносні судини мозку, що може викликати ураження нервової системи.

Під час теплового удару порушується терморегуляція і втрата рідини організмом. За словами лікаря, тепловий удар може виникнути під час високої фізичної активності в тісному приміщенні або у спекотну погоду на вулиці. І навіть (!) від надмірного укутування малюків.

Заходи запобігання тепловому удару:

Уникати зневоднення та енергійних фізичних навантажень у спекотну вологу погоду.

Немовлята, люди похилого віку, спортсмени, люди з надлишковою вагою та люди які працюють на відкритій місцевості – найбільш вразливі групи. Пам’ятайте про це.

Діти та тварини, яких залишили в авто, мають серйозний ризик отримати тепловий удар. Навіть у помірну погоду температура всередині закритого автомобіля може сягати небезпечних рівнів.

Симптоми теплового та сонячного удару:

гаряча, червона суха шкіра;

підвищення температури тіла,

м’язові спазми в руках, ногах або животі

теплові висипання, скупчення червоних прищиків або маленьких пухирців,

короткочасна втрата свідомості,

нудота, блювання, втома,

слабкість, головний біль, запаморочення,

підвищення температури тіла,

відсутність пітливості,

швидкий пульс,

утруднене дихання,

галюцинації, дезорієнтація.

Перша допомога постраждалим від теплового та сонячного удару:

Перемістіть людину в затінок, забезпечте вільне надходження кисню до організму, розстебніть комір або сорочку.

Прикладіть пакети з льодом чи пляшку з холодною водою до шиї та в ділянки пахв.

Потерпілого можна огорнути вологим холодним рушником.

Якщо людина може пити, дайте прохолодну негазовану воду або інші напої без алкоголю чи кофеїну.

Виміряйте температуру тіла постраждалого та за потреби, охолоджуйте його далі.

У разі блювання, покладіть потерпілого на бік.

Ростислав Івченко нагадав, що у кожної людини симптоми можуть різнитися. Запідозривши тепловий чи сонячний удар, потрібно бути уважним та у будь-якому випадку зателефонувати до служби екстреної медичної допомоги.

Джерело: ЛОЦЕМД МК