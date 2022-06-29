Спека не відпускає Україну. Всі мріють чи то про сієсту, чи про дощ, а лікарі ще раз нагадують, як пережити гарячі дні без втрат для здоров’я.
Розкаже про це нам лікар медицини невідкладних станів ЛОЦЕМД МК Ростислав Івченко.
– Тривале перебування під прямими сонячними променями може бути небезпечним сонячним ударом, проте не менш небезпечним є перебування у закритих приміщеннях. Тут може статися тепловий удар, – наголошує лікар.
Сонячний удар – це стан, коли відбувається порушення роботи головного мозку. Частіше він виникає у людей, що не накривають голову у спеку.
Тепловий удар – це форма гіпертермії, за якої різко підвищується температура тіла. Тепловий удар діагностують, спостерігаючи за симптомами і ознаками у людини після впливу екстремально високих температур. Сонячний удар вважають різновидом теплового.
Різниця між ними полягає у тому, що під час теплового удару перегрівається все тіло, а не лише голова.
Під час сонячного удару розширюються кровоносні судини мозку, що може викликати ураження нервової системи.
Під час теплового удару порушується терморегуляція і втрата рідини організмом. За словами лікаря, тепловий удар може виникнути під час високої фізичної активності в тісному приміщенні або у спекотну погоду на вулиці. І навіть (!) від надмірного укутування малюків.
Заходи запобігання тепловому удару:
- Уникати зневоднення та енергійних фізичних навантажень у спекотну вологу погоду.
- Немовлята, люди похилого віку, спортсмени, люди з надлишковою вагою та люди які працюють на відкритій місцевості – найбільш вразливі групи. Пам’ятайте про це.
- Діти та тварини, яких залишили в авто, мають серйозний ризик отримати тепловий удар. Навіть у помірну погоду температура всередині закритого автомобіля може сягати небезпечних рівнів.
Симптоми теплового та сонячного удару:
- гаряча, червона суха шкіра;
- підвищення температури тіла,
- м’язові спазми в руках, ногах або животі
- теплові висипання, скупчення червоних прищиків або маленьких пухирців,
- короткочасна втрата свідомості,
- нудота, блювання, втома,
- слабкість, головний біль, запаморочення,
- підвищення температури тіла,
- відсутність пітливості,
- швидкий пульс,
- утруднене дихання,
- галюцинації, дезорієнтація.
Перша допомога постраждалим від теплового та сонячного удару:
- Перемістіть людину в затінок, забезпечте вільне надходження кисню до організму, розстебніть комір або сорочку.
- Прикладіть пакети з льодом чи пляшку з холодною водою до шиї та в ділянки пахв.
- Потерпілого можна огорнути вологим холодним рушником.
- Якщо людина може пити, дайте прохолодну негазовану воду або інші напої без алкоголю чи кофеїну.
- Виміряйте температуру тіла постраждалого та за потреби, охолоджуйте його далі.
- У разі блювання, покладіть потерпілого на бік.
Ростислав Івченко нагадав, що у кожної людини симптоми можуть різнитися. Запідозривши тепловий чи сонячний удар, потрібно бути уважним та у будь-якому випадку зателефонувати до служби екстреної медичної допомоги.
Джерело: ЛОЦЕМД МК