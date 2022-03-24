Война — сложное время, во время которого каждый человек особенно нуждается в поддержке. Обычно мы говорим: “Не волнуйся”, “Держись”, “Все будет хорошо”, “Время лечит”. Однако такая поддержка не работает. А иногда даже делает хуже.

Психолог и участница проекта Пара на миллион (Новый канал) Катя Гурская озвучила несколько практических приемов, гарантирующих результат.

Рекомендации:

Позвольте человеку грустить, дайте ему возможность быть растерянным, плаксивым, слабым. Примите боль, чувства, не обесценивайте их. Позвольте проявить их, поскольку ему это сейчас необходимо. Пусть злится, кричит, плачет. Не мешайте прожить эти чувства. Их нельзя подавлять. Будьте рядом. Человеку, который переживает внутреннюю боль, нужно присутствие других, но только присутствие, от которого не нужно защищаться. Посыл примерно такой: “Я вижу, как тебе больно, тяжело, страшно. Ты имеешь право на эти чувства и эмоции. И я рядом”. Поддержите желание поговорить о горе, переживаниях. Человек, переживающий горе, может по несколько раз повторять то же самое. Это нормально. Многие считают, что лучше не говорить о страшных событиях, чтобы не расстраивать близких. Но на самом деле очень полезно говорить о случившемся, обсуждать, вспоминать. Это позволяет человеку разделить свои переживания с другими – так становится легче! Не давайте никаких оценок тому, что произошло. Оценки – это всегда рационализация, то есть избегание чувств. А человеку в период горения нельзя избегать своих эмоций, их нужно прожить. Все остальное – потом. Назовите вещи своими именами. Часто в кризисных ситуациях люди считают, что лучше не называть вещи своими именами, иначе они будут травмировать близкого человека. Например, вместо “умер” говорят “ушел”, вместо “депрессия” — “он плохо чувствует себя”, “с ним не все в порядке”.

Называние вещей своими именами – это большая поддержка для травмированного человека. Так вы определяете реальность, что поможет принять ее и прожить.