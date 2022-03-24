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Психология

Почему во время войны разрушаются отношения — психолог назвала причины

24 марта 2022, 11:43
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
пара
Источник: Pixabay

Из-за войны в Украине люди страдают от стресса, это может отражаться на их отношениях.

Психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина объяснила, почему в таких условиях разрушаются отношения.

Почему это происходит

  • Не хватает ресурса на чувства

– Жизнь изменилась, и теперь много сил и времени уходит на организацию элементарных бытовых вещей, а на отношения ресурса просто не хватает. Потому что есть более важные вещи, а остальные подождут до победы, — объясняет Ирина Тычина.

  • Меняются ценностные приоритеты

Во время войны человек начинает ценить вещи, о которых в мирное время даже не задумывался. И может случиться так, что они разные для партнеров.

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  • Различные способы переживать стресс

Люди по-разному реагируют на сложные ситуации, кто-то может паниковать, а кто-то быть чрезвычайно спокойным.

– Разная реакция иногда мешает супругам объединиться, сплотиться, поддержать друг друга, чтобы вместе пережить эти сложные времена, – добавляет психолог.

В любом случае стоит попытаться поговорить, найти точки соприкосновения, а только потом принимать решение о прекращении отношений.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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