Через війну в Україні люди потерпають від стресу, це може відображатися на їхніх стосунках.
Психологиня, кандидатка психологічних наук Ірина Тичина пояснила, чому в таких умовах руйнуються стосунки.
Чому це стається
- Не вистачає ресурсу на почуття
– Життя змінилося, і тепер багато сил та часу йде на організацію елементарних побутових речей, а на стосунки ресурсу просто не вистачає. Бо є важливіші речі, а решта почекає до перемоги, – пояснює Ірина Тичина.
- Змінюються ціннісні пріоритети
Під час війни людина починає цінувати речі, про які у мирний час навіть не задумувалася. І може статися так, що вони є різними для партнерів.
- Різні способи переживати стрес
Люди по-різному реагують на складні ситуації, хтось може панікувати, а хтось бути надзвичайно спокійним.
– Різна реакція інколи заважає подружжю об’єднатися, згуртуватися, підтримати один одного, щоб разом пережити ці складні часи, – додає психолог.
У будь-якому разі варто спробувати поговорити, знайти точки дотику, а лише потім ухвалювати рішення щодо припинення стосунків.
Джерело: Психологічна підтримка