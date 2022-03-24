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Психологія

Чому під час війни руйнуються стосунки – психолог назвала причини

24 Березня 2022, 11:43
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
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Джерело: Pixabay

Через війну в Україні люди потерпають від стресу, це може відображатися на їхніх стосунках.

Психологиня, кандидатка психологічних наук Ірина Тичина пояснила, чому в таких умовах руйнуються стосунки.

Чому це стається

  • Не вистачає ресурсу на почуття

– Життя змінилося, і тепер багато сил та часу йде на організацію елементарних побутових речей, а на стосунки ресурсу просто не вистачає. Бо є важливіші речі, а решта почекає до перемоги, – пояснює Ірина Тичина.

  • Змінюються ціннісні пріоритети

Під час війни людина починає цінувати речі, про які у мирний час навіть не задумувалася. І може статися так, що вони є різними для партнерів.

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  • Різні способи переживати стрес

Люди по-різному реагують на складні ситуації, хтось може панікувати, а хтось бути надзвичайно спокійним.

– Різна реакція інколи заважає подружжю об’єднатися, згуртуватися, підтримати один одного, щоб разом пережити ці складні часи, – додає психолог.

У будь-якому разі варто спробувати поговорити, знайти точки дотику, а лише потім ухвалювати рішення щодо припинення стосунків.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Війна в Україні , Поради психолога , Психологія
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