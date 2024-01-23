Как вытащить занозу: простые и безопасные способы

Загнать занозу под кожу или ноготь можно, даже если обычно вы очень осторожны. С такой неприятностью сталкивается почти каждый человек хотя бы раз в жизни. Как решить проблему самостоятельно и при этом не навредить себе еще больше, читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое заноза и в каких случаях надо обращаться к врачу
Заноза – это инородное тело маленького размера, попавшее под кожу или ноготь. Это могут быть:
- деревянная щепка;
- металлическая стружка;
- осколок стекла;
- шипы растений.
В большинстве случаев маленькое инородное тело можно удалить самостоятельно, не прибегая к медицинской помощи. Но если сделать это не удается, нужно обратиться к врачу, чтобы избежать нагноения и других осложнений.
Удалить занозу можно несколькими простыми способами:
- иголкой;
- пинцетом:
- с помощью соды;
- с помощью ихтиоловой мази.
Единственное, чего не нужно делать — это ждать, что проблема решится сама собой.
Самый опасный и трудный случай – это заноза под ногтем. Если она зашла слишком глубоко и вытащить пинцетом ее не удается, лучше немедленно обращаться за медицинской помощью.
Как вытащить занозу иголкой или пинцетом
Что выбрать – пинцет или иголку – зависит от того, выступает ли инородное тело над поверхностью кожи настолько, чтобы за него можно было ухватиться пинцетом.
Чтобы вытащить занозу, вам понадобится:
- мыло;
- антисептик;
- игла;
- пинцет;
- пластырь.
Как достать занозу пинцетом
Если заноза торчит над поверхностью кожи – это самый легкий вариант, справиться с которым поможет обычный косметический пинцет. Порядок действий в этом случае такой:
- Обработайте лапки пинцета спиртом, водкой или другим антисептиком.
- Вымойте руки с мылом.
- Обработайте антисептиком место травмы.
- Если вам плохо видно занозу, возьмите лупу.
- Не давите сильно на кожу вокруг прокола, чтобы заноза не вошла в ткани еще глубже.
- Осторожно зацепите торчащий кончик занозы пинцетом, чтобы не сломать его.
- Медленно потяните инородное тело наружу под тем же углом, под которым она вошла в тело.
- Если занозу удалось достать полностью, болевые ощущения сразу же уменьшатся.
- Продезинфицируйте оставшуюся ранку антисептиком, зеленкой или антибактериальной мазью и заклейте ее пластырем.
- Если заноза сломалась и ее кончик остался в теле, придется воспользоваться другим способом, чтобы извлечь обломок.
Как достать занозу иголкой
Если заноза находится глубоко и подцепить ее пинцетом не удается, нужно воспользоваться иголкой. Это не так страшно, как кажется, и иголка не сделает вам больнее, а вот положительный результат вы можете получить буквально через минуту.
Что делать, чтобы достать занозу иголкой:
- Не давите на коже вокруг трамированного места, чтобы она не вонзилась в тело еще глубже.
- Вымойте руки с мылом.
- Обработайте иголку и место травмы антисептиком.
- Острым концом иголки проколите неглубоко верхний слой кожи в том месте, куда воткнулось инородное тело. Держите иглу почти параллельно коже, чтобы зацепить только самый верхний слой – это будет абсолютно не больно, как при обрезании наросшей кутикулы при маникюре.
- Приподнимайте кожу иголкой, чтобы надорвать ее прямо над занозой.
- Раскрыв верхний слой кожи, рассмотрите место травмы. Если вы видите причину проблемы, попытайтесь подцепить ее иголкой и вытолкнуть наружу или хотя бы сдвинуть ее ближе к поверхности, чтобы можно было воспользоваться пинцетом.
- Если занозу по-прежнему не видно, раскройте кожу иголкой чуть глубже. Растяните ранку со стороны, чтобы лучше рассмотреть.
- Чтобы облегчить процедуру, можно сначала распарить палец в горячей воде. При этом велика вероятность, что заноза сама продвинется ближе к поверхности и ее легко будет удалить.
- Если занозу удалось достать, обработайте ранку антисептиком и наложите пластырь или повязку на место травмы.
Как вытащить занозу без иголки и пинцета
Достать занозу можно, не прибегая к помощи инструментов. Это более долгие способы, но в некоторых случаях единственно возможные, например, когда инородное тело находится очень глубоко.
Существует три средства, которые вытягивают занозу на поверхность кожи:
- ихтиоловая мазь;
- сода;
- перекись водорода.
Ихтиоловая мазь – отличное эффективное средство, которое к тому же обладает антисептическим и бактерицидным действием и препятствует нагноению. Чтобы вытянуть занозу ихтиолкой, нужно наложить на место травмы повязку с мазью на 12 часов.
Если за это время заноза не выйдет, снимите повязку и наложите мазь еще раз. Если через сутки ситуация не улучшилась, нужно обратиться к врачу.
Минус у мази только один – очень сильный и неприятный запах.
Перекись водорода – самый быстрый и безболезненный способ вытащить занозу. Для этого нужно поливать место, куда вонзилась заноза, перекисью. Жидкость будет пузыриться, и эти пузырьки будут подталкивать все инородные тела, которые есть в ранке, к поверхности.
Минус перекиси водорода: она эффективна только в тех случаях, когда ранка довольно большая, например, ссадина на коленке с занозами, в которую больно лезть иголкой или пинцетом. Если кожа практически не повреждена и есть только маленький прокол от занозы, перекись, скорее всего, не сработает.
Пищевая сода – это что-то среднее между ихтиолкой и перекисью. Применять ее можно двумя способами:
- Сделайте горячий раствор – 1 ч. ложка соды на стакан воды. Попарьте то место, в которое вонзилась заноза, 15-30 минут. Кожа станет более мягкой, а инородное тело должно продвинуться ближе к поверхности. После этого его легко будет достать иглой или пинцетом.
- Сделайте пасту из соды с небольшим количеством воды. Наложите ее на ранку и прикройте пластырем или повязкой. Через сутки заноза должна выйти сама, либо же ее можно будет достать пинцетом.