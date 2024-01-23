Как вытащить занозу: простые и безопасные способы

Загнать занозу под кожу или ноготь можно, даже если обычно вы очень осторожны. С такой неприятностью сталкивается почти каждый человек хотя бы раз в жизни. Как решить проблему самостоятельно и при этом не навредить себе еще больше, читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое заноза и в каких случаях надо обращаться к врачу

Заноза – это инородное тело маленького размера, попавшее под кожу или ноготь. Это могут быть:

деревянная щепка;

металлическая стружка;

осколок стекла;

шипы растений.

В большинстве случаев маленькое инородное тело можно удалить самостоятельно, не прибегая к медицинской помощи. Но если сделать это не удается, нужно обратиться к врачу, чтобы избежать нагноения и других осложнений.

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Удалить занозу можно несколькими простыми способами:

иголкой;

пинцетом:

с помощью соды;

с помощью ихтиоловой мази.

Единственное, чего не нужно делать — это ждать, что проблема решится сама собой.

Самый опасный и трудный случай – это заноза под ногтем. Если она зашла слишком глубоко и вытащить пинцетом ее не удается, лучше немедленно обращаться за медицинской помощью.

Как вытащить занозу иголкой или пинцетом

Что выбрать – пинцет или иголку – зависит от того, выступает ли инородное тело над поверхностью кожи настолько, чтобы за него можно было ухватиться пинцетом.

Чтобы вытащить занозу, вам понадобится:

мыло;

антисептик;

игла;

пинцет;

пластырь.

Как достать занозу пинцетом

Если заноза торчит над поверхностью кожи – это самый легкий вариант, справиться с которым поможет обычный косметический пинцет. Порядок действий в этом случае такой:

Обработайте лапки пинцета спиртом, водкой или другим антисептиком. Вымойте руки с мылом. Обработайте антисептиком место травмы. Если вам плохо видно занозу, возьмите лупу. Не давите сильно на кожу вокруг прокола, чтобы заноза не вошла в ткани еще глубже. Осторожно зацепите торчащий кончик занозы пинцетом, чтобы не сломать его. Медленно потяните инородное тело наружу под тем же углом, под которым она вошла в тело. Если занозу удалось достать полностью, болевые ощущения сразу же уменьшатся. Продезинфицируйте оставшуюся ранку антисептиком, зеленкой или антибактериальной мазью и заклейте ее пластырем. Если заноза сломалась и ее кончик остался в теле, придется воспользоваться другим способом, чтобы извлечь обломок.

Как достать занозу иголкой

Если заноза находится глубоко и подцепить ее пинцетом не удается, нужно воспользоваться иголкой. Это не так страшно, как кажется, и иголка не сделает вам больнее, а вот положительный результат вы можете получить буквально через минуту.

Что делать, чтобы достать занозу иголкой:

Не давите на коже вокруг трамированного места, чтобы она не вонзилась в тело еще глубже. Вымойте руки с мылом. Обработайте иголку и место травмы антисептиком. Острым концом иголки проколите неглубоко верхний слой кожи в том месте, куда воткнулось инородное тело. Держите иглу почти параллельно коже, чтобы зацепить только самый верхний слой – это будет абсолютно не больно, как при обрезании наросшей кутикулы при маникюре. Приподнимайте кожу иголкой, чтобы надорвать ее прямо над занозой. Раскрыв верхний слой кожи, рассмотрите место травмы. Если вы видите причину проблемы, попытайтесь подцепить ее иголкой и вытолкнуть наружу или хотя бы сдвинуть ее ближе к поверхности, чтобы можно было воспользоваться пинцетом. Если занозу по-прежнему не видно, раскройте кожу иголкой чуть глубже. Растяните ранку со стороны, чтобы лучше рассмотреть. Чтобы облегчить процедуру, можно сначала распарить палец в горячей воде. При этом велика вероятность, что заноза сама продвинется ближе к поверхности и ее легко будет удалить. Если занозу удалось достать, обработайте ранку антисептиком и наложите пластырь или повязку на место травмы.

Как вытащить занозу без иголки и пинцета

Достать занозу можно, не прибегая к помощи инструментов. Это более долгие способы, но в некоторых случаях единственно возможные, например, когда инородное тело находится очень глубоко.

Существует три средства, которые вытягивают занозу на поверхность кожи:

ихтиоловая мазь;

сода;

перекись водорода.

Ихтиоловая мазь – отличное эффективное средство, которое к тому же обладает антисептическим и бактерицидным действием и препятствует нагноению. Чтобы вытянуть занозу ихтиолкой, нужно наложить на место травмы повязку с мазью на 12 часов.

Если за это время заноза не выйдет, снимите повязку и наложите мазь еще раз. Если через сутки ситуация не улучшилась, нужно обратиться к врачу.

Минус у мази только один – очень сильный и неприятный запах.

Перекись водорода – самый быстрый и безболезненный способ вытащить занозу. Для этого нужно поливать место, куда вонзилась заноза, перекисью. Жидкость будет пузыриться, и эти пузырьки будут подталкивать все инородные тела, которые есть в ранке, к поверхности.

Минус перекиси водорода: она эффективна только в тех случаях, когда ранка довольно большая, например, ссадина на коленке с занозами, в которую больно лезть иголкой или пинцетом. Если кожа практически не повреждена и есть только маленький прокол от занозы, перекись, скорее всего, не сработает.

Пищевая сода – это что-то среднее между ихтиолкой и перекисью. Применять ее можно двумя способами: