Як витягнути скалку: прості та безпечні способи

Загнати скалку під шкіру або ніготь можна, навіть якщо зазвичай ви дуже обережні. З такою неприємністю стикається майже кожна людина бодай раз у житті. Як вирішити проблему самостійно і при цьому не нашкодити собі ще більше, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке скалка і в яких випадках треба звертатися до лікаря

Скалка – це стороннє тіло маленького розміру, що потрапило під шкіру або ніготь. Це можуть бути:

дерев’яна тріска;

металева стружка;

уламок скла;

шипи рослин.

У більшості випадків маленьке стороннє тіло можна видалити самостійно, не вдаючись до медичної допомоги. Але якщо зробити це не вдається, потрібно звернутися до лікаря, щоб уникнути нагноєння та інших ускладнень.

Зараз дивляться

Видалити скалку можна кількома простими способами:

голкою;

пінцетом:

за допомогою соди;

за допомогою іхтіолової мазі.

Єдине, чого не треба робити – це чекати, що проблема вирішиться сама собою.

Найнебезпечніший і найважчий випадок – це скалка під нігтем. Якщо вона зайшла надто глибоко і витягнути пінцетом її не вдається, краще негайно звертатися по медичну допомогу.

Як витягнути скалку голкою або пінцетом

Що вибрати – пінцет або голку – залежить від того, чи виступає стороннє тіло над поверхнею шкіри настільки, щоб за нього можна було вхопитися пінцетом.

Щоб витягнути скалку, вам знадобиться:

мило;

антисептик;

голка;

пінцет;

пластир.

Як дістати скалку пінцетом

Якщо скалка стирчить над поверхнею шкіри – це найлегший варіант, впоратися з яким допоможе звичайний косметичний пінцет. Порядок дій у цьому випадку такий:

Обробіть лапки пінцету спиртом, горілкою або іншим антисептиком. Вимийте руки з милом. Обробіть антисептиком місце травми. Якщо вам погано видно скалку, візьміть лупу. Не тисніть сильно на шкіру навколо проколу, щоб скалка не увійшла в тканини ще глибше. Обережно зачепіть кінець скалки, що стирчить, пінцетом, щоб не зламати його. Повільно потягніть стороннє тіло назовні під тим самим кутом, під яким воно увійшло до тіла. Якщо скалку вдалося дістати повністю, больові відчуття одразу зменшаться. Продезінфікуйте ранку, що залишилася, антисептиком, зеленкою або антибактеріальною маззю і заклейте її пластиром. Якщо скалка зламалася і її кінчик залишився в тілі, доведеться скористатися іншим способом, щоб витягнути уламок.

Як дістати скалку голкою

Якщо скалка розташована глибоко і підчепити її пінцетом не вдається, потрібно скористатися голкою. Це не так страшно, як здається, і голка не зробить вам болючіше, а ось позитивний результат ви можете отримати буквально за хвилину.

Що робити, щоб дістати скалку голкою:

Не тисніть на шкіру навколо травмованого місця, щоб вона не встромилася в тіло ще глибше. Вимийте руки з милом. Обробіть голку і травмоване місце антисептиком. Гострим кінцем голки проколіть неглибоко верхній шар шкіри у тому місці, куди встромилося стороннє тіло. Тримайте голку майже паралельно шкірі, щоб зачепити тільки верхній шар – це буде абсолютно не боляче, як при обрізанні кутикули, що наросла, під час манікюру. Піднімайте шкіру голкою, щоб надірвати її прямо над скалкою. Розкривши верхній шар шкіри, розгляньте місце травми. Якщо ви бачите причину проблеми, спробуйте підчепити її голкою і виштовхнути назовні або хоча б зрушити її ближче до поверхні, щоб можна було скористатися пінцетом. Якщо скалку, як і раніше, не видно, розкрийте шкіру голкою трохи глибше. Розтягніть ранку, щоб краще роздивитися. Щоб полегшити процедуру, спочатку можна розпарити палець у гарячій воді. При цьому велика ймовірність, що скалка сама просунеться ближче до поверхні, тоді її буде легко видалити. Якщо скалку вдалося дістати, обробіть ранку антисептиком і закріпіть пластир або пов’язку на місці травми.

Як витягнути скалку без голки та пінцету

Дістати скалку можна, не вдаючись до допомоги інструментів. Це більш довгі способи, але в деяких випадках єдино можливі, наприклад, коли стороннє тіло розташоване дуже глибоко.

Існує три засоби, які витягують скалку на поверхню шкіри:

іхтіолова мазь;

сода;

перекис водню.

Іхтіолова мазь – чудовий ефективний засіб, який до того ж має антисептичну та бактерицидну дію і перешкоджає нагноєнню. Щоб витягнути скалку іхтіолкою, потрібно накласти на місце травми пов’язку з маззю на 12 годин.

Якщо за цей час скалка не вийде, зніміть пов’язку і нанесіть мазь ще раз. Якщо через добу ситуація не покращала, потрібно звернутися до лікаря.

Мінус у мазі лише один – дуже сильний та неприємний запах.

Перекис водню – найшвидший і безболісний спосіб витягнути скалку. Для цього потрібно поливати місце, куди встромилася скалка, перекисом. Рідина буде бульбашитися, і ці бульбашки будуть підштовхувати всі сторонні тіла, які потрапили в ранку, до поверхні.

Мінус перекису водню: він ефективний тільки в тих випадках, коли ранка досить велика, наприклад, садно на коліні зі скалками, в яке боляче лізти голкою або пінцетом. Якщо шкіра практично не пошкоджена і є лише маленький прокол від скалки, перекис, швидше за все, не спрацює.

Харчова сода – це щось середнє між іхтіолкою та перекисом. Застосовувати її можна двома способами: