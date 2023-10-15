Британский исследователь спортивной проблематики Энди Блоу объяснил долгосрочные последствия для здоровья, если пить недостаточно воды. По словам ученого, хроническое обезвоживание может привести к ряду неприятных и потенциально болезненных осложнений.
— В краткосрочной перспективе, если вы не пьете достаточно воды, вы начнете испытывать сильную жажду, поскольку организм чрезвычайно умело заставляет нас пить, когда нам нужно, потому что это необходимо для нашего выживания, — объяснил эксперт.
Однако, по его словам, если мы пьем недостаточно в течение длительного периода времени, то рискуем получить хроническое обезвоживание, симптомами которого являются:
- запор;
- сухость кожи;
- сухость по рту;
- усталость;
- мышечная слабость;
- головные боли;
- головокружение;
- тошнота;
- запавшие глаза.
Признаками длительно обезвоживания также является моча очень темного цвета и редкое посещение туалета, добавляет Блоу.
— Не существует единого правила, подходящего для всех, относительно того, следует ли пить воду по утрам, или установленного количества воды в день, — говорит ученый.
По его словам, большинству людей следует стремиться пить достаточное количество жидкости в течение дня, чтобы их моча имела чистый бледно-желтый цвет.
Если вы беременны или кормите грудью, находитесь в жарком климате, физически активны в течение длительного времени, болеете или выздоравливаете после болезни, вам может потребоваться пить больше жидкости, чем обычно, резюмирует ученый.
Источник: Express