Британський дослідник спортивної проблематики Енді Блоу пояснив довгострокові наслідки для здоров’я, якщо пити недостатньо води. За словами вченого, хронічне зневоднення може призвести до низки неприємних і потенційно хворобливих ускладнень.

– У короткостроковій перспективі, якщо ви не п’єте достатньо води, ви почнете відчувати сильну спрагу, оскільки організм надзвичайно вправно змушує нас пити, коли нам потрібно, тому що це необхідно для нашого виживання, – пояснив експерт.

Однак, за його словами, якщо ми п’ємо недостатньо протягом тривалого періоду часу, то ризикуємо отримати хронічне зневоднення, симптомами якого є:

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запор;

сухість шкіри;

сухість у роті;

втома;

м’язова слабкість;

головні болі;

запаморочення;

нудота;

запалі очі.

Ознаками тривалого зневоднення також є сеча дуже темного кольору і рідкісне відвідування туалету, додає Блоу.

– Не існує єдиного правила, придатного для всіх, щодо того, чи слід пити воду вранці, чи встановленої кількості води на день, – каже вчений.

За його словами, більшості людей слід прагнути пити достатню кількість рідини протягом дня, щоб їхня сеча мала чистий блідо-жовтий колір.

Якщо ви вагітні або годуєте грудьми, перебуваєте в спекотному кліматі, фізично активні протягом тривалого часу, хворієте або одужуєте після хвороби, вам може знадобитися пити більше рідини, ніж зазвичай, резюмує вчений.

Джерело: Express