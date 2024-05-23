Железо является важным минералом, необходимым для транспортировки кислорода в крови и поддержания энергии. Его усвоение зависит от многих факторов, включая продукты и витамины. С чем усваивается железо, а что нельзя принимать вместе с ним — в материале Фактов ICTV.

Как улучшить усвоение железа

При железодефицитной анемии организму не хватает микроэлемента для образования новых здоровых эритроцитов. Чтобы получить максимальную дозу необходимых веществ, важно знать лучшие комбинации железа с продуктами и витаминами.

Витамин C (аскорбиновая кислота) и продукты, богатые витамином C — апельсины, лимоны, клубника, киви, болгарский перец, брокколи, томаты — улучшат усвоение железа.

Сейчас смотрят

Например, шпинат (источник железа) прекрасно комбинируется с апельсиновым соком или клубникой (витамин C), фасоль (источник железа) прекрасно сочетается с томатным соусом (витамин С).

Диетологи отмечают, что организм усваивает железо из продуктов животного происхождения гораздо лучше, чем из растительных.

Поэтому если у людей, склонных к анемии, на обед курица (железо) с брокколи (витамин С), а на ужин — говядина (железо) с киноа или фасолью (железо) и помидорами (витамин C), это будет очень полезное меню.

Однако врачи предостерегают, что чрезмерное количество железа за один прием может нанести вред кишечнику и привести к воспалению слизистой оболочки желудка.

Даже если доза меньше, но пациент принимает железо дольше чем нужно, со временем это может привести к боли в суставах, усталости, повышению уровня глюкозы в крови и даже к снижению либидо.

Что нельзя принимать вместе с железом

Продукты, богатые кальцием: молоко, творог, йогурт, витаминные кальциевые добавки нейтрализуют действие железа.

Цельнозерновые злаки, бобовые, орехи, семена уменьшают содержание фитатов. Чтобы не навредить организму, диетологи рекомендуют замачивать их перед приготовлением.

Чай, кофе, красное вино содержат полифенолы, которые вступают в реакцию с железом. Их лучше всего пить между приемами пищи.

Читайте также: Почему возникает железодефицит и какие продукты помогут его предотвратить

Источник: Healthline