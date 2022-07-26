Центр общественного здоровья в сотрудничестве с Центром социальных экспертиз им. Ю.Саенко провел комплексное исследование с целью определить объемы и основные факторы расходов на лечение людей с туберкулезом и ВИЧ.

Выяснилось, что в среднем один пациент с туберкулезом с момента обращения за медицинской помощью до завершения лечения тратил 1 077,5 грн, включая медицинские и немедицинские расходы.

Пациенты с ВИЧ-инфекцией в среднем тратили 4 351 грн собственных средств за все периоды лечения, включая медицинские и немедицинские расходы.

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Опрос был проведен среди 1 200 человек из семи регионов Украины (Днепропетровская, Донецкая, Киевская/Киев, Львовская, Одесская, Харьковская, Черниговская области):

600 респондентов, болеющих туберкулезом, или их родителей/опекунов;

600 респондентов, живущих с ВИЧ, или их родителей/опекунов.

Исследователи изучали объем расходов пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, включая выявление, диагностику, лечение (как амбулаторно, так и стационарно), транспортные расходы и индивидуальные социальные потребности в зависимости от социального статуса.

По результатам исследования можно сказать, что объем расходов пациентов может зависеть не только от стадии болезни, вида лекарств, а и от региона проживания.

Так, самые высокие немедицинские расходы на разных этапах лечения зафиксированы в Донецкой, Львовской и Одесской областях.

По словам исследователей, полученные результаты могут стать основой для пересмотра пакета медицинских гарантий НСЗУ с учетом реальной ситуации.