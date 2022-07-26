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З власної кишені: скільки в середньому коштує в Україні лікування ВІЛ та туберкульозу

26 Липня 2022, 16:15
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Центр громадського здоров’я у співпраці з Центром соціальних експертиз ім. Ю.Саєнка провів комплексне дослідження з метою визначити обсяги та основні фактори витрат на лікування людей, які страждають на туберкульоз, та людей, які живуть з ВІЛ.

З’ясувалося, що в середньому один пацієнт з туберкульозом з моменту звернення за медичною допомогою до завершення лікування витрачав 1 077,5 грн, включаючи медичні та немедичні витрати.

Пацієнти з ВІЛ-інфекцією в середньому витрачали 4 351 грн власних коштів за всі періоди лікування, включаючи медичні та немедичні витрати.

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Опитування було проведено серед 1 200 осіб з семи регіонів України (Дніпропетровська, Донецька, Київська/Київ, Львівська, Одеська, Харківська, Чернігівська області):

  • 600 респондентів, які хворіють на туберкульоз, або їхніх батьків/опікунів;
  • 600 респондентів, які живуть з ВІЛ, або їхніх батьків/опікунів.

Дослідники вивчали обсяг витрат пацієнтів на всіх етапах надання медичної допомоги, включаючи виявлення, діагностику, лікування (як амбулаторно, так і стаціонарно), транспортні витрати та індивідуальні соціальні потреби з огляду на соціальний статус.

За результатами дослідження можна сказати, що обсяг витрат пацієнтів може залежати не тільки від стадії хвороби, виду ліків, а й від регіону проживання.

Так, найвищі немедичні витрати на різних етапах лікування зафіксовані в Донецькій, Львівській та Одеській областях.

За словами дослідників, отримані результати можуть стати основою для перегляду пакету медичних гарантій НСЗУ з урахуванням реальної ситуації.

Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
ВІЛ Гроші лікування Медики туберкульоз
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