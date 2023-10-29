116-летняя жительница Испании Мария Браньяс поделилась очень простыми и доступными секретами своего долголетия. По ее словам, юмор, позитивный настрой и держаться подальше от токсичных людей важнее генов, ледяных ванн или спартанских диет.

Мария Браньяс пережила землетрясения, войны, эпидемии и пожары, и в свои 116 лет она находится в здравом уме, она сильна духом и полна энергии.

— Порядок, спокойствие, хорошая связь с семьей и друзьями, контакт с природой, эмоциональная стабильность, отсутствие забот, никаких сожалений, много позитива и держаться подальше от токсичных людей, — говорит долгожительница.

Она отмечает, что натуральный йогурт, гены и удача тоже помогают ей жить долго и счастливо.

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Браньяс согласилась принять участие в расследовании специалиста по генетике Мануеля Эстеллера. Эксперт отмечает, что 90 лет, это, возможно, еще не новые 50, но количество людей в возрасте 100 и старше растет, многие из них бросают вызов представлениям об упадке и слабости.

Так, к примеру, Жанна Кальман, которая умерла во Франции в 1997 году в возрасте 122 года, переехав в дом престарелых всего пятью годами ранее, выступала за ежедневную дозу портвейна, шоколада и сигарет. Юмор также был ее приоритетах.

По оценкам ООН в 1995 году, во всем мире насчитывалось 95 тыс. долгожителей. По прогнозам, к 2100 году произойдет “серебряное цунами” численностью более 20 млн человек.

Одно из самых длительных исследований развития мужчин, начатое в 1938 году, дает повод для надежды тем, у кого впереди еще десятилетия. Близкие отношения в большей степени, чем слава, успех, социальный класс, IQ, гены и доход, были лучшими предикторами долгой и счастливой жизни.

Паспортом здорового долголетия, согласно исследованию, является отказ от выпивки и табака, проявление оптимизма и сочувствия, продолжение обучения. То есть, все как советует Браньяс, самая долгоживущая женщина в мире.