116-річна мешканка Іспанії Марія Браньяс поділилася дуже простими і доступними секретами свого довголіття. За її словами, гумор, позитивний настрій і триматися подалі від токсичних людей важливіші за гени, крижані ванни або спартанські дієти.

Марія Браньяс пережила землетруси, війни, епідемії та пожежі, і у свої 116 років вона перебуває в здоровому глузді, вона сильна духом і сповнена енергії.

– Порядок, спокій, гарний зв’язок із сім’єю та друзями, контакт із природою, емоційна стабільність, відсутність турбот, жодного жалю, багато позитиву і триматися подалі від токсичних людей, – каже довгожителька.

Вона зазначає, що натуральний йогурт, гени й удача теж допомагають їй жити довго і щасливо.

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Браньяс погодилася взяти участь у розслідуванні фахівця з генетики Мануеля Естеллера. Експерт зазначає, що 90 років, це, можливо, ще не нові 50, але кількість людей у віці 100 і старше зростає, багато хто з них кидає виклик уявленням про занепад і слабкість.

Так, наприклад, Жанна Кальман, яка померла у Франції 1997 року у віці 122 роки, переїхавши до будинку для людей похилого віку лише п’ятьма роками раніше, виступала за щоденну дозу портвейну, шоколаду і сигарет. Гумор також був її пріоритетами.

За оцінками ООН 1995 року, у всьому світі налічувалося 95 тис. довгожителів. За прогнозами, до 2100 року відбудеться “срібне цунамі” чисельністю понад 20 млн осіб.

Одне з найтриваліших досліджень розвитку чоловіків, розпочате 1938 року, дає привід для надії тим, у кого попереду ще десятиліття. Близькі стосунки більшою мірою, ніж слава, успіх, соціальний клас, IQ, гени і дохід, були найкращими предикторами довгого і щасливого життя.

Паспортом здорового довголіття, згідно з дослідженням, є відмова від випивки та тютюну, прояв оптимізму та співчуття, продовження навчання. Тобто, все як радить Браньяс, найдовгоживуча жінка у світі.