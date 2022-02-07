В одной из больниц г. Черкассы Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение госсредств, выделенных на борьбу с Covid-19. По предварительным данным, путем махинаций было присвоено 12 млн грн.

По данным следствия, схему организовала заместитель начальника финотдела. Так, в сговоре с сообщниками женщина в течение двух лет перечисляла оплату якобы выполненных работ и оказанных услуг.

В частности, чиновница перечисляла деньги на счета аффилированных компаний за якобы проведенные строительные и ремонтные работы в медучреждении.

Также выявлены многочисленные факты безосновательного начисления премий, авансов, зарплат.

В СБУ рассказали, что под видом Covid-доплаты злоумышленница насчитывала суммы, значительно превышающие установленные нормы как медикам, так и лицам, которые якобы оказывали услуги поликлинике.

Сама мошенница имела более 10 собственных банковских карт, куда регулярно поступали присвоенные средства.

Экспертизы показали, что таким образом фигурантам дела удалось присвоить почти 12 млн грн госсредств, выделенных НСЗУ на борьбу с Covid-19.

В настоящее время заместителю руководителя финотдела сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Следствие продолжается.