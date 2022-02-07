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12 млн грн державних коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом, вкрали у Черкасах

7 Лютого 2022, 16:11
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
гроші
Джерело: Depositphotos

В одній з лікарень м. Черкаси  Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання держкоштів, виділених на боротьбу з Covid-19. Попередньо, шляхом махінацій було привласнено 12 млн грн.

За даними слідства, схему організувала заступниця начальника фінвідділу. Так, у змові зі спільниками жінка протягом  двох років перераховувала оплату начебто виконаних робіт та наданих послуг.

Зокрема, посадовиця перераховувала гроші на рахунки афілійованих компаній за нібито проведення будівельних і ремонтних робіт в медустанові.

Також виявлено численні факти  безпідставного нарахування премій, авансів, зарплат.

В СБУ розповіли, що під виглядом Covid-доплати зловмисниця нараховувала суми, що значно перевищували встановлені норми як медикам, так і особам, які нібито надавали послуги поліклініці.

Сама шахрайка мала понад 10 власних банківських карток, куди регулярно надходили привласнені кошти.

Експертизи показали, що таким чином фігурантам справи вдалося привласнити майже 12 млн грн держкоштів, виділених НСЗУ на боротьбу з Covid-19.

Наразі заступниці керівника фінвідділу повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Cлідство триває.

Джерело
СБУ
Теги
Гроші , Коронавирус Covid-19
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