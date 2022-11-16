Половину своей жизни шестилетний Марк прожил в Охматдете. Он родился с тяжелым врожденным пороком — тотальной формой болезни Гишпрунга. Его кишечник фактически не функционировал из-за кишечной непроходимости.

В первый месяц жизни мальчик пережил две операции по месту жительства, а в полуторамесячном возрасте попал в Охматдет в тяжелом состоянии.

В НДСЛ Охматдет в течение шести лет мультидисциплинарная команда боролась сначала за жизнь, а затем за здоровье Марка.

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Ребенок находился в реанимации, отделении новорожденных, отделениях гнойной, абдоминальной и ургентной хирургии, мальчика постоянно консультировали диагносты, МРТ- и УЗИ-специалисты, лабораторная служба больницы.

— Бывало, Марка дважды в неделю забирали в операционную, он был в ужасном состоянии, но врачи продолжали борьбу за его здоровье и полноценную жизнь, — вспоминает мама Наталья.

Мальчику вывели стому (илеостома), потому что самостоятельно ходить в туалет он не мог. Почти три года Марко с мамой прожили дома, научились жить со стомой: ребенок занимался танцами, ходил в садик и имел счастливое детство. Но мама верила, закрыть стому удастся.

Год назад семья приехала в Охматдет на плановый осмотр. Врачи решили попытаться закрыть стому и повысить качество жизни Марка.

На первом этапе хирурги произвели удаление полностью патологически измененной толстой кишки (тотальная форма болезни Гиршпрунга) с формированием резервуара под защитой илеостомы.

На последнюю, 14-ю операцию семья прибыла в конце февраля 2022 года.

– 23 февраля мы закрыли илеостому, что позволило Марку вернуться к обычной жизни, естественно опорожняться и больше не носить мешочек (калоприемник) на животе, – рассказывает хирург отделения ургентной хирургии Роман Жежера.

А меньше чем через сутки началась полномасштабная война.

Мама Марка вспоминает, как вынуждена была с сыном прятаться в подвале, когда рядом с Охматдетом падали ракеты и раздавались взрывы.

– Мы спускались в подвал по восемь раз в день, в конце концов почти постоянно находились там. Было страшно, что твой ребенок вынужден находиться в подвале после операции, а не в обустроенной палате, — делится Наталья.

Она говорит, что не забудет, как медсестры на коленях ставили капельницы малышу.

Несмотря на сложный порок развития, длительное и сложное лечение и даже войну, врачам удалось освободить ребенка от стомы и вернуть к обычной жизни.

Маленький Марк стал страстным поклонником патриотических концертов в Охматдете. Теперь он сам мечтает стать известным артистом.

Источник: НДСЛ Охматдет