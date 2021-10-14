По состоянию на 14 октября 2021 года коронавирус в Украине обнаружили еще у 18 881 человека. Среди них — 1 748 детей и 368 медработников.
От осложнений Covid-19 за последний день умерли 412 больных, а выздоровели – 7 630 пациентов.
В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализированы 4 633 человека.
В целом с начала пандемии Covid-19 заболело 2 597 275 украинцев, выздоровел 2 311 991 пациент и умерли 59 935 человек.
Коронавирус в регионах Украины:
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 665), Днепропетровской (1 232), Одесской (1 191), Львовской (1 132) и Житомирской (1 107) областях.
- г. Киев — 936 случаев;
- Винницкая область — 285 случаев;
- Волынская область — 352 случая;
- Днепропетровская область – 1 232 случая;
- Донецкая область — 900 случаев;
- Житомирская область – 1 107 случаев;
- Закарпатская область — 207 случаев;
- Запорожская область — 987 случаев;
- Ивано-Франковская область — 516 случаев;
- Киевская область — 723 случая;
- Кировоградская область — 114 случаев;
- Луганская область — 709 случаев;
- Львовская область – 1 132 случая;
- Николаевская область — 217 случаев;
- Одесская область – 1 191 случай;
- Полтавская область — 739 случаев;
- Ровенская область — 662 случая;
- Сумская область – 1 003 случая;
- Тернопольская область — 768 случаев;
- Харьковская область – 1 665 случаев;
- Херсонская область — 851 случай;
- Хмельницкая область — 786 случаев;
- Черкасская область — 497 случаев;
- Черновицкая область — 584 случая;
- Черниговская область — 718 случаев.
Вакцинация в Украине:
За сутки 13 октября в Украине от коронавируса вакцинированы 164 387 человек. Всего с начала прививочной кампании привито уже 7 774 486 украинцев, из которых одну дозу получили 7 774 484, а полностью иммунизированы 6 349 739 человек.
Если брать общее количество проведенных прививок, она достигает 14 124 223.