По состоянию на 14 октября 2021 года коронавирус в Украине обнаружили еще у 18 881 человека. Среди них — 1 748 детей и 368 медработников.

От осложнений Covid-19 за последний день умерли 412 больных, а выздоровели – 7 630 пациентов.

В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализированы 4 633 человека.

В целом с начала пандемии Covid-19 заболело 2 597 275 украинцев, выздоровел 2 311 991 пациент и умерли 59 935 человек.

Коронавирус в регионах Украины:

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 665), Днепропетровской (1 232), Одесской (1 191), Львовской (1 132) и Житомирской (1 107) областях.

г. Киев — 936 случаев;

Винницкая область — 285 случаев;

Волынская область — 352 случая;

Днепропетровская область – 1 232 случая;

Донецкая область — 900 случаев;

Житомирская область – 1 107 случаев;

Закарпатская область — 207 случаев;

Запорожская область — 987 случаев;

Ивано-Франковская область — 516 случаев;

Киевская область — 723 случая;

Кировоградская область — 114 случаев;

Луганская область — 709 случаев;

Львовская область – 1 132 случая;

Николаевская область — 217 случаев;

Одесская область – 1 191 случай;

Полтавская область — 739 случаев;

Ровенская область — 662 случая;

Сумская область – 1 003 случая;

Тернопольская область — 768 случаев;

Харьковская область – 1 665 случаев;

Херсонская область — 851 случай;

Хмельницкая область — 786 случаев;

Черкасская область — 497 случаев;

Черновицкая область — 584 случая;

Черниговская область — 718 случаев.

Вакцинация в Украине:

За сутки 13 октября в Украине от коронавируса вакцинированы 164 387 человек. Всего с начала прививочной кампании привито уже 7 774 486 украинцев, из которых одну дозу получили 7 774 484, а полностью иммунизированы 6 349 739 человек.

Если брать общее количество проведенных прививок, она достигает 14 124 223.