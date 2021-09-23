В Киеве определили 16 учреждений здравоохранения для госпитализации пациентов с острой респираторной болезнью Covid-19. Там уже занято 20% коек.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время сессии Киевсовета.

— На сегодня у нас занято 20% коек в больницах, которые определены как опорные для лечения больных Covid-19. Таких у нас 16 заведений. Это 4 192 койкомест, — отметила она.

По словам Старостенко, в столице подготовили две резервные больницы общей совокупностью более 1 тыс. коек.

Она отметила, что сейчас город тщательно готовится к новой волне коронавирус. Например, для больниц уже закупили все необходимое оборудование.

96% коек оборудованы централизованным кислородом. Есть все необходимые медикаменты и другое оборудование, для лечения больных Covid-19.

По состоянию на 23 сентября в Киеве зафиксировали 467 новых случаев коронавируса. От осложнений, которые вызвала болезнь, умерло семь человек. В течение суток в больницу госпитализировали 55 больных, 125 людей, у которых подозревают Covid-19, и с пневмониями. Более подробную статистику коронавируса в Киеве — читайте на Фактах ICTV.