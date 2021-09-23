У Києві визначили 16 закладів охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою Covid-19. Там вже зайнято 20% ліжок.

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час сесії Київради.

– На сьогодні в нас зайнято 20% ліжок у лікарнях, які визначені як опорні для лікування хворих на Covid-19. Таких у нас 16 закладів. Це 4 192 ліжкомісць, – зазначила вона.

За словами Старостенко, у столиці підготували дві резервні лікарні загальною сукупністю більше ніж 1 тис. ліжок.

Вона наголосила, що зараз місто ретельно готується до нової хвилі коронавірусу. Наприклад, для лікарень вже закупили все необхідне обладнання.

96% ліжок обладнані централізованим киснем. Є всі необхідні медикаменти та інше обладнання, для лікування хворих на Covid-19.

Станом на 23 вересня у Києві зафіксували 467 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень. які викликала хвороба, померло семеро людей. Протягом доби до медзакладів госпіталізували 55 хворих, 125 людей, у яких підозрюють Covid-19, та з пневмоніями. Детальнішу статистику коронавірусу у Києві – читайте на Фактах ICTV.