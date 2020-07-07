В Славянском психоневрологическом интернате коронавирусом заболели 216 из 412 подопечных, а также 62 из 260 сотрудников.

Общее количество больных в учреждении достигло 278, однако директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Игорь Бойко заверил, что вспышка инфекции уже локализована.

По его словам, туда не допускают посторонних людей, поэтому нет оснований для распространения болезни.

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— На момент появления вируса там находилось 672 человека, из которых 260 — сотрудники интерната, из них 62 человека заболели. Подопечных — 412, из них заболели 216, — рассказал чиновник.

Он уточнил, что в настоящее время 11 больных находятся на стационарном лечении.

Коронавирус в Донецкой области

По состоянию на 7 июля в Донецкой области зафиксировано 686 случаев коронавируса, из которых в Славянске — 367.

В частности пять новых случаев подтверждено за минувшие сутки: три — в Славянске, по одному — в Мариуполе и Бахмуте.

Среди новых больных: 80-летний мужчина и четыре женщины (37, 56, 60, 76 лет). Одна из них — медик из психоневрологического интерната.

В целом в Украине за сутки зафиксировано 564 новых случаев коронавируса, а с начала пандемии заболели 49 607 человек.

Источник: Донецька ОДА