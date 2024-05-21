Подросток из США страдает сильным обезвоживанием из-за вейпинга: он пробыл без сознания 30 часов | Здоровье

У подростка из Аркансаза, США, вейпинг вызвал сильное обезвоживание. Его моча стала черной, а сам парень пробыл без сознания 30 часов.

Обезвоживание из-за вейпа

15-летний Джейк Мелтон почувствовал сильное головокружение и тошноту в школе, а его глаза наливались кровью.

Boy, 15, rushed to hospital unconscious after vaping turned his urine black https://t.co/LvNIGSNwuN — Ганна І. (@anni4ka2022) May 21, 2024

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Мать парня Мелони Семпл вспоминает, что в того утра Джейк жаловался на общую боль в теле.

Сначала помощь парню оказали школьные медики. Они подозревали, что подросток употреблял наркотики или использовал ʺзашнурованный вейпʺ (с наркотическими веществами в составе).

Уже в больнице у парня обнаружили тяжелое обезвоживание. Также врачи диагностировали риск повреждения почек.

Мелони Семпл делится, что у ее сына было настолько сильное обезвоживание, что его моча была черной.

Парень пробыл без сознания 30 часов.

Что стало причиной обезвоживания

Офицер школьной безопасности обнаружил у Джейка два вейпа, их отправили на проверку.

15-летний школьник рассказал, что начал вейпить еще два года назад из-за желания ʺвписатьсяʺ в компанию сверстников.

Со временем привычка подростка переросла в зависимость. Он использовал пятипроцентную ментоловую заливку. Это эквивалентно примерно 20 сигаретам.