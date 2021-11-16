Всемирно известная компания Amazon обязалась выплатить штраф в размере полумиллиона долларов за то, что не сочла нужным уведомить своих работников о новых случаях заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Административное взыскание наложили после судебного решения в ответ на иск генерального прокурора штата Калифорния Роба Бонта.

— Поскольку компания наслаждалась бумом и историческими продажами с удвоением стоимости акций, она не уведомила своих работников о количестве случаев заболевания Covid-19, — отметил Бонт в комментариях местным СМИ.

По его словам, это привело к тому, что многие работники по понятным причинам были напуганы и бессильны принимать осознанные решения, чтобы защитить себя и своих близких, например, пройти тестирование на вирус, остаться дома или уйти на карантин.

В Amazon в общей сложности работает около 150 тыс. человек, большинство из которых задействованы в 100 центрах выполнения заказов — огромных складах, где товар упаковывается и отправляется.

Между тем, закон штата Калифорния о праве на информацию требует от работодателей уведомлять сотрудников о случаях коронавируса на их рабочих местах, информируя их также о мерах защиты, льготах, планах дезинфекции и безопасности, связанных с пандемией.

Этот закон был компанией нарушен, за что она и понесла соответствующее административное наказание.