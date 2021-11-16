Всесвітньо відома компанія Amazon зобов’язалася виплатити штраф у розмірі півмільйона доларів за те, що не визнала за потрібне повідомити своїх працівників про нові випадки захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Адміністративне стягнення наклали після судового рішення у відповідь на позов генерального прокурора штату Каліфорнія Роба Бонта.

– Оскільки компанія насолоджувалася бумом та історичними продажами з подвоєнням вартості акцій, вона не повідомила своїх працівників про кількість випадків захворювання на Covid-19, – зазначив Бонт у коментарях місцевим ЗМІ.

За його словами, це призвело до того, що багато працівників зі зрозумілих причин були налякані й безсилі приймати усвідомлені рішення, щоб захистити себе і своїх близьких, наприклад, пройти тестування на вірус, залишитися вдома або піти на карантин.

В Amazon загалом близько 150 тис. співробітників, більшість з яких працюють у 100 центрах виконання замовлень – величезних складах, де товар упаковується і відправляється.

Тим часом, закон штату Каліфорнія про право на інформацію вимагає від роботодавців повідомляти співробітників про випадки коронавірусу на їхніх робочих місцях, інформуючи їх також про заходи захисту, пільги, плани дезінфекції та безпеки, пов’язані з пандемією.

Цей закон був компанією порушений, за що вона і понесла відповідне адміністративне покарання.