До сих пор неустановленная болезнь убивает детей от 0 до 5 лет в провинции Квилу, расположенной на западе Демократической Республики Конго. С августа 2021 года здесь уже погибли 165 малышей.

— У них малярия. Тесты на это заболевание дают положительный результат. Но помимо малярии, кто-то может страдать и от другого заболевания, о котором мы не знаем, но которое вызывает анемию, — заявил в комментарии местному изданию глава областного управления здравоохранения Жан-Пьер Басаке.

В качестве защиты от непонятной, но очень опасной инфекции, чиновник посоветовал родителям эффективно пользоваться противомоскитными сетками, обработанными инсектицидами, и посещать медицинские учреждения для бесплатного лечения.

Глава провинциального управления здравоохранения сообщил также о расследовании, проведенном министерством здравоохранения, чтобы определить болезнь и в ближайшее время усилить лечение.

А по словам бургомистра сельской коммуны Мукеди Алена Нзамба, в его юрисдикции, в деревнях Лозо Мунене и Кинзамба, от загадочной инфекции умирает в среднем четыре ребенка в день.

Источник: Аctualite.cd