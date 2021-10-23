Досі невстановлена хвороба вбиває дітей від 0 до 5 років у провінції Квілу, розташованій на заході Демократичної Республіки Конго. З серпня 2021 року тут вже загинули 165 малюків.

– У них малярія. Тести на це захворювання дають позитивний результат. Але крім малярії, хтось може страждати і на інше захворювання, про яке ми не знаємо, але яке викликає анемію, – заявив у коментарі місцевому виданню голова обласного управління охорони здоров’я Жан-П’єр Басаке.

В якості захисту від незрозумілої, але дуже небезпечної інфекції, чиновник порадив батькам ефективно користуватися протимоскітними сітками, обробленими інсектицидами, і відвідувати медичні установи для безкоштовного лікування.

Глава провінційного управління охорони здоров’я повідомив також про розслідування, проведене міністерством охорони здоров’я, щоб визначити хворобу і найближчим часом посилити лікування.

А за словами бургомістра сільської комуни Мукеді Алена Нзамба, в його юрисдикції, в селах Лозо Мунене і Кінзамба, від загадкової інфекції помирає в середньому чотири дитини на день.

Джерело: Аctualite.cd