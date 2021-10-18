Під час осінньої хвилі коронавірусу спостерігається тривожна тенденція – масово хворіють діти, а також молодь.

Зокрема, в Одесі є маленькі пацієнти, які навіть мають потребу у кисні.

– Хворіють і діти … Є навіть діти на кисні, – повідомила одеський волонтер Катерина Ножевнікова.

За її словами, чимало хворих серед людей молодого та середнього віку.

– У нас вже є пацієнти 20 років і багато з’явилося 30-40, – продовжує вона.

Крім цього, у місті не вистачає місць у лікарнях, а лікарі працюють у посиленому режимі.

Через збільшення кількості нових хворих містян везуть до інших населених пунктів – Овідіополя, Біляївки і Чорноморська.

Така тенденція спостерігається не лише в Одесі, а й у Харкові, Дніпрі, Львові. Через це частині регіонів України загрожує посилення карантинних заходів. Їх можуть запровадити уже найближчим часом. Однак одного дотримання карантину недостатньо – українцям потрібно більш активно вакцинуватися від коронавірусу.

Джерело: Катерина Ножевнікова