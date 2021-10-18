Во время осенней волны коронавируса наблюдается тревожная тенденция — массово болеют дети, а также молодежь.

В частности, в Одессе есть маленькие пациенты, которые даже нуждаются в кислороде.

— Болеют и дети… Есть даже дети на кислороде, — сообщила одесский волонтер Катерина Ножевникова.

По ее словам, немало больных среди людей молодого и среднего возрастов.

— У нас уже есть пациенты 20 лет и много появилось 30-40, — продолжает она.

Помимо этого, в городе не хватает мест в больницах, а врачи работают в усиленном режиме.

Из-за увеличения количества новых больных горожан везут в другие населенные пункты — Овидиополь, Беляевку и Черноморск.

Такая тенденция наблюдается не только в Одессе, а и в Харькове, Днепре, Львове. Из-за этого части регионов Украины грозит усиление карантинных мер. Их могут ввести уже в ближайшее время. Однако одного соблюдения карантина не достаточно — украинцам нужно более активно вакцинироваться от коронавируса.

Источник: Катерина Ножевникова