Человечество вплотную приблизилось к угрозе ядерного удара. Что следует знать, чтобы максимально защитить свой организм от радиации, рассказывает врач-диетолог Оксана Скиталинская.
Радиационное поражение наносит вред не только снаружи, но и внутренне, когда попадает в организм с зараженными продуктами и напитками.
Питание может оказывать косвенное противорадиационное действие (повышать устойчивость организма к радиации) и прямое (снижать дозу внутреннего облучения).
Есть ли продукты питания, которые способствуют снижению всасывания и накопления в организме человека основных дозообразующих элементов? Есть.
Но сначала о самих продуктах.
В первую очередь это касается молочных продуктов. Цельное молоко способно больше накапливать цезий и стронций (до 100%). Чуть меньше радионуклидов задерживается в обезжиренном молоке (85-92%).
Гораздо меньше их в сливках (15-8%), обезжиренном сыре (10-12%), масле (2,5-1,5%), перетопленное масло практически не содержит радионуклидов (0%).
Поэтому из молока лучше готовить масло, творог и сметану, так как большинство радиоактивных веществ остается в молочной сыворотке и масленке).
Овощи и фрукты
Их нужно тщательно мыть и чистить перед употреблением (приготовлением).
Механическая чистка удаляет до 40% радионуклидов.
Варка уносит 60-80%. Поэтому салаты нужно готовить из вареных овощей. Поскольку в вареных овощах мало витаминов, в первую очередь витамина С, его нужно употреблять в таблетках.
Шампиньоны обязательно нужно отваривать (в отвар переходит почти 85% цезия).
Мясо и рыбу тоже отваривайте (в бульон переходит до 50% радионуклидов). Больше всего накапливают радионуклиды кости, поэтому их не использовать даже для варки бульона.
В яйцах радионуклиды больше скапливаются в скорлупе и при варке могут переходить в яйцо, поэтому нужно готовить омлеты.
Пища также может защищать от воздействия радиации.
Радиопротекторы – это продукты, которые уменьшают вредное действие радиации.
К ним относятся антиоксиданты:
- витамин С в повышенных дозах (таблетки, шиповник, смородина),
- витамин А (печень трески, говяжья/куриная печень, капсулы),
- каротиноиды (морковь, помидоры, томатная паста),
- токоферолы (естественный витамин Е – ростки пшеницы, в капсулах),
- селен (лук, чеснок, сало),
- полифенолы (кверцетин — настой луковой шелухи, гречка),
- рутин, катехины (зеленый и черный чай).
Связывающие радионуклиды в пищеварительной системе:
- пищевые волокна (клетчатка, целлюлоза, пектин, лигнин, альгинаты)
- нерастворимая клетчатка (пшеничные и ржаные отруби),
- лигнаны (семена льна и сезама молотые) ускоряют движение кишечного содержимого по кишечнику, способствуют желчевыделению и связыванию желчью вредных веществ.
Это следующие продукты:
- пектины (яблоки печеные, свекла вареная, свекольная жмых, кожица лимона и апельсина, смородина, рожь, ячмень, рис нешлифованный),
- фитаты (горох, фасоль),
- альгинаты (морская капуста и агар-агар) – связывают радионуклиды,
- соки с мякотью (морковный, овощной, вишневый).
Полезные продукты: цукаты из кожуры лимона и апельсина, смородина перетертая с сахаром, агар-агар, сухая морская капуста или в консервах, сушеные яблоки, пастила, мармелад, сушеные пластинки свеклы, моркови.
Блокаторы накопления – это продукты, которые уменьшают накопление радионуклидов в организме, в определенных органах, например костях и щитовидной железе. Это химические аналоги радионуклидов, которые поступают в организм при радиационном загрязнении. Химическим аналогом радиоизотопов цезия является калий, стронция – кальций, йода – стабильный йод.
Декорпоранты. Они образуют с радиоактивными веществами комплексные соединения, легко выводимые из организма. Это богатые белками продукты, потогонные и легкие мочегонные чаи, адаптогены – лимонник, женьшень, эхинацея.
Источник: Оксана Скиталинская