Человечество вплотную приблизилось к угрозе ядерного удара. Что следует знать, чтобы максимально защитить свой организм от радиации, рассказывает врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Радиационное поражение наносит вред не только снаружи, но и внутренне, когда попадает в организм с зараженными продуктами и напитками.

Питание может оказывать косвенное противорадиационное действие (повышать устойчивость организма к радиации) и прямое (снижать дозу внутреннего облучения).

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Есть ли продукты питания, которые способствуют снижению всасывания и накопления в организме человека основных дозообразующих элементов? Есть.

Но сначала о самих продуктах.

В первую очередь это касается молочных продуктов. Цельное молоко способно больше накапливать цезий и стронций (до 100%). Чуть меньше радионуклидов задерживается в обезжиренном молоке (85-92%).

Гораздо меньше их в сливках (15-8%), обезжиренном сыре (10-12%), масле (2,5-1,5%), перетопленное масло практически не содержит радионуклидов (0%).

Поэтому из молока лучше готовить масло, творог и сметану, так как большинство радиоактивных веществ остается в молочной сыворотке и масленке).

Овощи и фрукты

Их нужно тщательно мыть и чистить перед употреблением (приготовлением).

Механическая чистка удаляет до 40% радионуклидов.

Варка уносит 60-80%. Поэтому салаты нужно готовить из вареных овощей. Поскольку в вареных овощах мало витаминов, в первую очередь витамина С, его нужно употреблять в таблетках.

Шампиньоны обязательно нужно отваривать (в отвар переходит почти 85% цезия).

Мясо и рыбу тоже отваривайте (в бульон переходит до 50% радионуклидов). Больше всего накапливают радионуклиды кости, поэтому их не использовать даже для варки бульона.

В яйцах радионуклиды больше скапливаются в скорлупе и при варке могут переходить в яйцо, поэтому нужно готовить омлеты.

Пища также может защищать от воздействия радиации.

Радиопротекторы – это продукты, которые уменьшают вредное действие радиации.

К ним относятся антиоксиданты:

витамин С в повышенных дозах (таблетки, шиповник, смородина),

витамин А (печень трески, говяжья/куриная печень, капсулы),

каротиноиды (морковь, помидоры, томатная паста),

токоферолы (естественный витамин Е – ростки пшеницы, в капсулах),

селен (лук, чеснок, сало),

полифенолы (кверцетин — настой луковой шелухи, гречка),

рутин, катехины (зеленый и черный чай).

Связывающие радионуклиды в пищеварительной системе:

пищевые волокна (клетчатка, целлюлоза, пектин, лигнин, альгинаты)

нерастворимая клетчатка (пшеничные и ржаные отруби),

лигнаны (семена льна и сезама молотые) ускоряют движение кишечного содержимого по кишечнику, способствуют желчевыделению и связыванию желчью вредных веществ.

Это следующие продукты:

пектины (яблоки печеные, свекла вареная, свекольная жмых, кожица лимона и апельсина, смородина, рожь, ячмень, рис нешлифованный),

фитаты (горох, фасоль),

альгинаты (морская капуста и агар-агар) – связывают радионуклиды,

соки с мякотью (морковный, овощной, вишневый).

Полезные продукты: цукаты из кожуры лимона и апельсина, смородина перетертая с сахаром, агар-агар, сухая морская капуста или в консервах, сушеные яблоки, пастила, мармелад, сушеные пластинки свеклы, моркови.

Блокаторы накопления – это продукты, которые уменьшают накопление радионуклидов в организме, в определенных органах, например костях и щитовидной железе. Это химические аналоги радионуклидов, которые поступают в организм при радиационном загрязнении. Химическим аналогом радиоизотопов цезия является калий, стронция – кальций, йода – стабильный йод.

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Декорпоранты. Они образуют с радиоактивными веществами комплексные соединения, легко выводимые из организма. Это богатые белками продукты, потогонные и легкие мочегонные чаи, адаптогены – лимонник, женьшень, эхинацея.

Источник: Оксана Скиталинская