Людство впритул наблизилося до загрози ядерного удару. Що варто знати, щоб максимально захистити свій організм від радіації, розповідає лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська.
Радіаційне ураження наносить шкоду не тільки зовні, а й внутршньо, коли потрапляє в організм із зараженими продуктами та напоями.
Харчування може мати непряму протирадіаційну дію, (підвищувати стійкість організму до радіаці) та пряму – (знижувати дозу внутрішнього опромінення).
Чи є такі продукти харчування, які сприяють зниженню всмоктування та накопичення в організмі людини основних дозоутворюючих елементів? Є.
Але спочатку про самі продукти.
В першу чергу це стосується молочних продуктів. Цільне молоко здатне найбільше накопичувати цезій та стронцій (до 100%). Трохи менше радіонуклідів затримується їх у знежиреному молоці (85-92%).
Набагато менше у вершках (15-8%), знежиреному сирі (10-12%), маслі (2,5-1,5%), перетоплене масло практично не містить радіонуклідів (0%).
Тому з молока краще готувати масло, сир та сметану , тому що більшість радіоактивних речовин залишається у молочній сироватці та маслянці).
Овочі і фрукти
Їх потрібно ретельно мити і чистити перед вживанням (готуванням).
Механічне чищення видаляє до 40% радіонуклідів.
Варіння забирає 60-80%. Тому салати потрібно готувати із варених овочів. Оскільки у варених овочах мало вітамінів, в першу чергу, вітаміну С, його потрібно вживати у пігулках.
Печериці обов’язково потрібно відварювати (у відвар переходить майже 85% цезію).
М’ясо та рибу теж відварюйте (у бульйон переходить до 50% радіонуклідів). Найбільше накопичують радіонукліди кістки, тому їх не використовувати навіть для варіння бульйону.
В яйцях радіонукліди найбільше накопичуються в шкаралупі і при варінні можуть переходити у яйце, тому потрібно готувати омлети.
Їжа може також захищати від впливу радіації.
Радіопротектори – це продукти, які зменшують шкідливу дію радіації.
До них належать антиоксиданти:
- вітамін С у підвищених дозах (таблетки, шипшина, смородина),
- вітамін А (печінка тріски, яловича/куряча печінка, капсули),
- каротиноїди (морква, помідори, томатна паста),
- токофероли (природній вітамін Е — ростки пшениці, у капсулах),
- селен (цибуля, часник, сало),
- поліфеноли (кверцетин — настій цибулиння, гречка),
- рутин, катехіни (зелений та чорний чай).
Рчовини, що зв’язують радіонукліди в травній системі:
- харчові волокна (клітковина, целюлоза, пектин, лігнін, альгінати).
- нерозчинна клітковина (пшеничні та житні висівки),
- лігнани (насіння льону та сезаму мелене) прискорюють рух кишечного вмісту по кишечнику, сприяють жовчовиділенню та зв’язуванню жовчю шкідливих речовин.
Це такі продукти:
- пектини (яблука печені, буряк варений, буряковий жмих, шкірка лимона та апельсина, смородина, жито, ячмінь, рис нешліфований),
- фітати (горох, квасоля),
- альгінати (морська капуста та агар-агар) – зв’язують радіонукліди.
- соки із м’якоттю (морквяний, овочевий, вишневий).
Корисні продукти: цукати із шкірок лимона та апельсина, смородина перетерта з цукром, агар-агар, суха морська капуста або у консервах, сушені яблука, пастила, мармелад, сушені пластинки буряка, моркви.
Блокатори накопичення – це продукти, які зменшують накопичення радіонуклідів в організмі, у певних органах, наприклад, кістках та щитовидній залозі. Це хімічні аналоги тих радіонуклідів, які надходять до організму при радіаційному забрудненні. Хімічний аналогом радіоізотопів цезію є калій, стронцію — кальцій, йоду — стабільний йод.
Декорпоранти. Вони утворюють із радіоактивними речовинами комплексні сполуки, які легко виводяться з організму. Це багаті на білки продукти, потогінні та легкі сечогінні чаї, адаптогени – лимонник, женьшень, ехінацея.
Джерело: Оксана Скиталінська