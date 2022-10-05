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Антиядерна дієта: харчові продукти, що захищають від радіації

5 Жовтня 2022, 19:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Оксана Скіталінська дієтолог, гастроентеролог, гепатолог
овощи
Джерело: Depositphotos

Людство впритул наблизилося до загрози ядерного удару. Що варто знати, щоб максимально захистити свій організм від радіації, розповідає лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська.

Радіаційне ураження наносить шкоду не тільки зовні, а й внутршньо, коли потрапляє в організм із зараженими продуктами та напоями.

Харчування може мати непряму протирадіаційну дію, (підвищувати стійкість організму до радіаці) та пряму – (знижувати дозу внутрішнього опромінення).

Зараз дивляться

Чи є такі продукти харчування, які сприяють зниженню всмоктування та накопичення в організмі людини основних дозоутворюючих елементів? Є.

Але спочатку про самі продукти.

В першу чергу це стосується молочних продуктів. Цільне молоко здатне найбільше накопичувати цезій та стронцій (до 100%). Трохи менше радіонуклідів затримується їх у  знежиреному молоці (85-92%).

Набагато менше у  вершках (15-8%), знежиреному сирі (10-12%), маслі (2,5-1,5%), перетоплене масло практично не містить радіонуклідів (0%).

Тому з молока краще готувати масло, сир та сметану , тому що  більшість радіоактивних речовин залишається у молочній сироватці та маслянці).

Овочі і фрукти

Їх потрібно ретельно мити і чистити перед вживанням (готуванням).

Механічне чищення видаляє до 40% радіонуклідів.

Варіння забирає 60-80%. Тому салати потрібно готувати із варених овочів. Оскільки у варених овочах мало вітамінів, в першу чергу, вітаміну С, його потрібно вживати у пігулках.

Печериці обов’язково потрібно відварювати (у відвар переходить майже 85% цезію).

М’ясо та рибу теж відварюйте (у бульйон переходить до 50% радіонуклідів). Найбільше накопичують радіонукліди кістки, тому їх не використовувати навіть для варіння бульйону.

В яйцях радіонукліди найбільше накопичуються в шкаралупі і при варінні можуть переходити у яйце, тому потрібно готувати омлети.

Їжа може також захищати від впливу радіації.

Радіопротектори –  це продукти, які зменшують шкідливу дію радіації.

До них належать антиоксиданти:

  • вітамін С у підвищених дозах (таблетки, шипшина, смородина),
  • вітамін А (печінка тріски, яловича/куряча печінка, капсули),
  • каротиноїди (морква, помідори, томатна паста),
  • токофероли (природній вітамін Е — ростки пшениці, у капсулах),
  • селен (цибуля, часник, сало),
  • поліфеноли (кверцетин — настій цибулиння, гречка),
  • рутин, катехіни (зелений та чорний чай).

Рчовини, що  зв’язують радіонукліди в травній системі:

  • харчові волокна (клітковина, целюлоза, пектин, лігнін, альгінати).
  • нерозчинна клітковина (пшеничні та житні висівки),
  • лігнани (насіння льону та сезаму мелене) прискорюють рух кишечного вмісту по кишечнику, сприяють жовчовиділенню та зв’язуванню жовчю шкідливих речовин.

Це такі продукти:

  • пектини (яблука печені, буряк варений, буряковий жмих, шкірка лимона та апельсина, смородина, жито, ячмінь, рис нешліфований),
  • фітати (горох, квасоля),
  • альгінати (морська капуста та агар-агар) – зв’язують радіонукліди.
  • соки із м’якоттю (морквяний, овочевий, вишневий).

Корисні продукти: цукати із шкірок лимона та апельсина, смородина перетерта з цукром, агар-агар, суха морська капуста або у консервах, сушені яблука, пастила, мармелад, сушені пластинки буряка, моркви.

Блокатори накопичення – це продукти, які зменшують накопичення радіонуклідів в організмі, у певних органах, наприклад, кістках та щитовидній залозі. Це хімічні аналоги тих радіонуклідів, які надходять до організму при радіаційному забрудненні. Хімічний аналогом радіоізотопів цезію є калій, стронцію — кальцій, йоду — стабільний йод.

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Декорпоранти. Вони утворюють із радіоактивними речовинами комплексні сполуки, які легко виводяться з організму. Це багаті на білки продукти, потогінні та легкі сечогінні чаї, адаптогени – лимонник, женьшень, ехінацея.

Джерело: Оксана Скиталінська

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