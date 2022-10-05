Людство впритул наблизилося до загрози ядерного удару. Що варто знати, щоб максимально захистити свій організм від радіації, розповідає лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська.

Радіаційне ураження наносить шкоду не тільки зовні, а й внутршньо, коли потрапляє в організм із зараженими продуктами та напоями.

Харчування може мати непряму протирадіаційну дію, (підвищувати стійкість організму до радіаці) та пряму – (знижувати дозу внутрішнього опромінення).

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Чи є такі продукти харчування, які сприяють зниженню всмоктування та накопичення в організмі людини основних дозоутворюючих елементів? Є.

Але спочатку про самі продукти.

В першу чергу це стосується молочних продуктів. Цільне молоко здатне найбільше накопичувати цезій та стронцій (до 100%). Трохи менше радіонуклідів затримується їх у знежиреному молоці (85-92%).

Набагато менше у вершках (15-8%), знежиреному сирі (10-12%), маслі (2,5-1,5%), перетоплене масло практично не містить радіонуклідів (0%).

Тому з молока краще готувати масло, сир та сметану , тому що більшість радіоактивних речовин залишається у молочній сироватці та маслянці).

Овочі і фрукти

Їх потрібно ретельно мити і чистити перед вживанням (готуванням).

Механічне чищення видаляє до 40% радіонуклідів.

Варіння забирає 60-80%. Тому салати потрібно готувати із варених овочів. Оскільки у варених овочах мало вітамінів, в першу чергу, вітаміну С, його потрібно вживати у пігулках.

Печериці обов’язково потрібно відварювати (у відвар переходить майже 85% цезію).

М’ясо та рибу теж відварюйте (у бульйон переходить до 50% радіонуклідів). Найбільше накопичують радіонукліди кістки, тому їх не використовувати навіть для варіння бульйону.

В яйцях радіонукліди найбільше накопичуються в шкаралупі і при варінні можуть переходити у яйце, тому потрібно готувати омлети.

Їжа може також захищати від впливу радіації.

Радіопротектори – це продукти, які зменшують шкідливу дію радіації.

До них належать антиоксиданти:

вітамін С у підвищених дозах (таблетки, шипшина, смородина),

вітамін А (печінка тріски, яловича/куряча печінка, капсули),

каротиноїди (морква, помідори, томатна паста),

токофероли (природній вітамін Е — ростки пшениці, у капсулах),

селен (цибуля, часник, сало),

поліфеноли (кверцетин — настій цибулиння, гречка),

рутин, катехіни (зелений та чорний чай).

Рчовини, що зв’язують радіонукліди в травній системі:

харчові волокна (клітковина, целюлоза, пектин, лігнін, альгінати).

нерозчинна клітковина (пшеничні та житні висівки),

лігнани (насіння льону та сезаму мелене) прискорюють рух кишечного вмісту по кишечнику, сприяють жовчовиділенню та зв’язуванню жовчю шкідливих речовин.

Це такі продукти:

пектини (яблука печені, буряк варений, буряковий жмих, шкірка лимона та апельсина, смородина, жито, ячмінь, рис нешліфований),

фітати (горох, квасоля),

альгінати (морська капуста та агар-агар) – зв’язують радіонукліди.

соки із м’якоттю (морквяний, овочевий, вишневий).

Корисні продукти: цукати із шкірок лимона та апельсина, смородина перетерта з цукром, агар-агар, суха морська капуста або у консервах, сушені яблука, пастила, мармелад, сушені пластинки буряка, моркви.

Блокатори накопичення – це продукти, які зменшують накопичення радіонуклідів в організмі, у певних органах, наприклад, кістках та щитовидній залозі. Це хімічні аналоги тих радіонуклідів, які надходять до організму при радіаційному забрудненні. Хімічний аналогом радіоізотопів цезію є калій, стронцію — кальцій, йоду — стабільний йод.

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Декорпоранти. Вони утворюють із радіоактивними речовинами комплексні сполуки, які легко виводяться з організму. Це багаті на білки продукти, потогінні та легкі сечогінні чаї, адаптогени – лимонник, женьшень, ехінацея.

Джерело: Оксана Скиталінська